Rozhodl se ale změnit disciplínu. Po Dakaru Libor Podmol nějaký čas pokukoval a nyní už má jasno. V lednu 2021 odstartuje v barvách stáje Orion Motor Racing Group na stroji Husqvarna 450.

„Snažím se dost a docela pravidelně jíst. K tréninku je to důležité. Myslím, že se mi to docela daří a za šest měsíců to bude ještě lepší,“ usmíval se motorkář ze Znosimi u Vlašimi, který se před deseti lety stal mistrem světa ve freestyle motokrosu a v roce 2013 prvním neamerickým vítězem X-Games.

Šéf týmu Ervín Krajčovič mluvil o přibrání deseti kil, je to reálné?

Nejde přímo o navýšení váhy. Určitě se trochu spravím, ale nechci s sebou tahat zbytečná kila. Sice přicházím do nové disciplíny, ale znám se. Doufám, že najdu cestu, která bude správná. Nejsem velký a svalnatý, takže se moc nezměním. Ve svém těle se cítím dobře. (usmívá se)

Rallye Dakar je pro motocyklisty docela nebezpečná. Dostal jste varování?

Občas mě postraší podvědomí. Nacházím tisíc a jeden důvod, abych do toho nešel. Vím, že tam umírají lidi. Zažívám obavy z neznáma, navíc nemám zkušenosti. Na nové motorce mám najeto po polních cestách sotva dvě stě kilometrů. Asi to beru jako zkoušku dospělosti a sám sobě chci něco dokázat. Ale zkoušet nové věci, o tom je přece život. Bylo to buď teď, anebo nikdy. Kdybych do toho nešel, za dvacet let bych si to vyčítal.

Co říká vašemu rozhodnutí startovat v Saúdské Arábii rodina?

Myslím, že doma si zatím moc neuvědomují, do čeho jdu. A to je dobře. Se strachem se tak potýkám jen já sám. Doma se o motorkách skoro nebavíme.

Na co budete při Dakaru spoléhat?

Asi na sílu své hlavy. Medituji a dokážu dobře pracovat s psychikou. Když jsem si v životě něco umanul, většinou jsem toho dosáhl. Mám v sobě něco, co mě pomohlo být patnáct let profesionálním freestylistou. Věřím, že se to se mnou přesune i do Rallye Dakar.

Alfou a omegou motoristických maratonů je navigace. Jak velký to pro vás bude oříšek?

Popravdě zatím toho moc nevím, ale protože nejsem žádný blbec, tak předpokládám, že do navigování proniknu. A o tom je celý můj Dakar. Nemohu slíbit, jak ho zvládnu. Kvůli dokončení udělám maximum, ale ambice porovnávat se s nejlepšími rozhodně nemám.

Jak to vidíte ve vzdálenějším horizontu?

Až pojedu podruhé, měl bych už vědět, o co jde, a zkusit závodit. Třetím rokem bych se pak chtěl poměřit s elitou. Třeba jen v rámci jednotlivých etap. Uvidíme. Třeba se časem podaří nabrat partnery a budu si moci dovolit trénovat častěji v pískách. Pak by to mohlo být ještě lepší. Už si ale nemohu dovolit dávat na závody víc ze svého. Příjmy z byznysu musím dělit na dakarské náklady a na uživení rodiny.

Jste mediálně zajímavý, jak to vidíte se saltem během Dakaru?

Freestylisti jsou něco jako krasobruslaři a já jsem z našeho sportu jediný, kdo se do takové akce pouští… I když nepojedu na předních pozicích, zkusím se zviditelnit nějakým saltem nebo malým trikem. Otázkou však je, jestli to s těžkou dakarskou motorkou vůbec půjde.

Máte představu, za jakých okolností byste freestylový prvek v dakarských reáliích podnikl?

Nemyslím, že bych dokázal udělat salto na duně. To asi není fyzikálně možný. Jedu tam hlavně závodit, mediální doprovod si budu muset promyslet. Možná by šlo skočit na cílové rampě. Tam by to aspoň všichni viděli. Ale dělat salto uprostřed pouště, kde nikdo není, asi nemá cenu. (směje se)

Máte za sebou těžké zranění a náročné léčení. Bude pro vás Rallye Dakar o to těžší?

Rok jsem léčil zlámané nohy a dva měsíce byl na vozíku. Za tu dobu člověk totálně ochabne. Vytvořil jsem program, který mě pomáhal i s fanoušky vrátit se zpátky. Stále ale nemohu běhat. Je znát, že mám v nohách 43 šroubů. Ale říkám si, zaplaťpánbůh, že nejsem maratonec. (usmívá se) Na motorce to ale tak nevadí. Když si dám helmu na hlavu, tak je svět dobrej…

Jak reagoval váš lékař, když jste mu pověděl o startu na Rallye Dakar?

Jen mávnul rukou… Doktor Kutáček mě zná od malička a ví, co jsem za grázla. (směje se) Jsme domluvení, že až se vrátím ze Saúdské Arábie, vyndá mi z nohou pár šroubů.

Našel jste si nějakého mentora, který vás zasvěcuje do dakarských tajů?

Jsem v kontaktu s Pavlem Kubíčkem. Jel Dakar na motorce i v kamionu . Je skvělý. Pomáhal mi i v době, když jsem ležel v nemocnici. Byl to on, kdo řekl památnou větu, že za každým mrakem čeká sluníčko. I díky jeho výroku jsem se ze zranění vylízal.

Libor Podmol

Narozen: 1. června 1984

Výška/váha: 172 cm/62 kg

Největší úspěchy ve freestyle motokrosu: mistr světa (2010), dvojnásobný vítěz X-Games

Nejtěžší havárie: loni dopadl po nepovedeném triku z několikametrové výšky na zem a přivodil si komplikovaná zranění

Tým: Orion Motor Racing Group