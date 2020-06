Ten primát mu nikdo nevezme. Libor Podmol se jako první freestyle motokrosař světa postaví na startovní rampu Rallye Dakar. Stal se členem týmu Orion MGR a 3. ledna 2021 by měl ze saúdskoarabské Džiddy odstartovat v sedle speciálu Husqvarna 450.

Libor Podmol | Foto: archiv Libora Podmola

Je to velká událost. Přestup do úplně jiného světa. I když mistr světa ve freestyle motokrosu a první neamerický vítěz X-Games o Dakaru již pár let mluvil.