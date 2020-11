Úspěšný freestyle motokrosař Libor Podmol už nebude členem týmu Orion – Moto Racing Group. Motocyklový jezdec a český tým po vzájemné dohodě rozvázali spolupráci, Podmol se na Dakarskou rallye bude připravovat ve vlastní režii. „Po několika týdnech vyhodnocování jsem se rozhodl jít svou cestou v nejtěžší motoristické výzvě. S týmem se rozcházím v dobrém a s šéfem Ervínem Krajčovičem budu nadále v kontaktu,“ prohlásil Podmol, který letos na Řecké rallye skončil na třetím místě a ve Španělsku v kategorii nováčků dojel druhý. Nyní založil Podmol Dakar Team.

Libor Podmol. | Foto: archiv závodníka

Jedním z rozhodujících faktorů pro ukončení spolupráce byla rovněž otázka ohledně sponzorů. V době, kdy je složité sehnat na motoristický sport potřebné finanční prostředky, musel Podmol a Orion – Moto Racing Group neustále řešit možnou synchronizaci v prezentaci komerčních partnerů. „Tým má svoje partnery, Libor zase své. Je to těžké, protože samozřejmě každý z nich by se rád prezentoval v co největší možné míře. My to v tuto chvíli ale nejsme schopni skloubit, protože tým i Libor máme své závazky. Přestože jsme byli přesvědčeni, že to půjde, tak i díky aktuální situaci, která ve světě panuje, to možné není,“ upřesnil Ervín Krajčovič, šéf českého týmu.