Po šestnácti měsících od mnichovské vážné nehody se Podmol opět vrátil k tomu co miluje – k úchvatným kouskům na motorce. Návrat byl ale plný bolesti. Libor se snažil maximálně rehabilitovat, jedl nejrůznější doplňky stravy, dokonce houby, které rostou na Sibiři. Nyní už mu však nohy, v nichž má několik šroubů a ocelových plátů, zase dobře slouží. A proto nezahálí.

Víkendové setkání pojal jako dobročinnou akci, na které rozradostnil hendikepovaného Davídka. V rámci ní mu předal 20 tisíc korun, které vydražil na svém instagramovém profilu díky obrazu. „Ten namaloval též hendikepovaný Jiří Kasal a já k tomu ještě přihodil dres, v němž jsem si loni v Mnichově zlomil obě nohy. Při této příležitosti jsme na zahradě také skočili pár triků. Byla to taková soukromá exhibice našeho Podmol Brothers týmu pro Davídka. Zapojil se samozřejmě i můj brácha Filip,“ uvedl Libor Podmol.

Krásný den

Jak celá akce vznikla? „Napsal mi Davídkův strýc, který je také motorkář a ukázal mi video s Davídkovým příběhem na youtube od Kazmovy nadace One Man foundation. Řekl jsem si, že mu zkusím pomoct a tak jsme se sešli u nás doma. Myslím, že to byl krásný den a spoustě lidí se splnili sny,“ nastínil Podmol, jehož tým čeká už tento víkend první Podmolbros show ve Vlašimi. A tak se vše spojilo s přípravami a tréninkem.

Zdroj: Youtube

Na zahradě u Podmolů si také freestylový matador Aleš Liemann skočil první backflip po deseti letech, kdy se mi přihodila při něm nehoda. „Tehdy to skončilo pádem na Gladiátor Games ve Varech a já ho ze země tenkrát sbíral. Pamatuju si to dobře, ten večer jsem vyhrál,“ vzpomínal Podmol. „Na zahradě si salto skočil také Pavel Polášek, který se o to pokusil naposledy před pěti lety u nás v benešovském parku. Tehdy si také zlomil nohu a já byl bohužel znovu u toho. Včera se překonal. Do molitanu si skočil i výherce dražby dresu Vojta.“

Nyní se celý Podmol Brothers tým připravuje na sobotní akci, která bude festivalem adrenalinového umění. „Koronavirová pandemie nám zmařila plány a naší velkou plánovanou show v Karlových Varech jsme museli posunout na jaro 2021. Venkovní menší akce jsou ale povoleny. A tak jsme se domluvili s naším domácím městem Vlašim, abychom se mohli všichni sejít, zalítat na mašinách také před diváky,“ dodal Podmol.