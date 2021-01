Říká se, že není důležité, jestli je zážitek pozitivní, hlavně když je silný. Libor Podmol si takových nezapomenutelných příhod „vychutnal“ v 5. etapě Dakaru hned několik. „Bloudil jsem, třikrát jsem spadl, třikrát mi vyletěl airbag, přišel jsem o zadní brzdu a vyhodil si žebro. Ale udělalo mi radost, že jsem pomohl dojet zraněnému soupeři,“ popsal nováček na slavné rallye, který do cíle dojel na 51. místě se ztrátou dvou hodin. Průběžně figuruje na 45. příčce.

Libor Podmol. | Foto: MCHphoto.cz

Čtvrteční dějství bylo podle Podmola zatím nejnáročnější. „Po obtížných 450 měřených kilometrech mě čekal ještě dvousetkilometrový přejezd po silnici do bivaku. Jsem na kost promrzlý a unavený. Byl jsem na motorce třináct hodin, totální peklo. Škoda těch pádů a toho bloudění, jinak by to byla jiná pohádka,“ shrnul rodák z Ostravy.