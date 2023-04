Africká premiéra se rychle blíží. Je to sice pro tým Podpatky na plynu náhrada za zrušený maraton Africa Eco Race, ale Lenka Hlavatá s Gabrielou Budínovou si konečně vyzkouší soutěž v dakarských podmínkách. Osmietapová Morocco Desert Challenge bude první zkouškou na cestě, která má vyvrcholit Rallye Dakar.

Lenka Hlavatá s navigátorkou Gabrielou Budínovou | Foto: se svolením Lenky Hlavaté

První ryze dámská posádka v české historii do pouštního terénu vyrazí zhruba o měsíc později, než původně předpokládala. Tuto alternativu jim nabídl nizozemský tým QFF Racing, od nějž budou mít pronajatou buginu kategorie T4.

„Vlastně mezi oběma akcemi není zase tak velký rozdíl. Sice přijdeme o Mauritánii a Senegal, ale marocké etapy si jsou hodně podobné,“ líčila Lenka Hlavatá, řidička a autorka projektu Podpatky na Plynu v jedné osobě.

Hned v úvodu se však objevil zádrhel. „Gabča se podívala do kalendáře a zjistila, že poslední dekádu v dubnu, kdy se jede Morocco Desert Challenge, má zabukovanou pro soukromou akci, kterou pořádá pro motorkáře v Řecku. Vypadalo to neprůchodně, a tak došlo na variantu oslovit další děvčata s navigátorskými zkušenostmi. O možnosti zastupitelnosti jsme se bavily už dřív, a tak jsem to rozjela,“ pokračovala.

Oslovila Spolujezdeckou akademii a dostala kontakt na tři dámy, které měly bohaté navigátorské zkušenosti z rallye, nikoli však cross-country, ale byly odhodlané se do projektu zapojit. „Zorganizovaly jsme workshop, kde Gábina náhradnicím povyprávěla o roadbooku na dálkovou rallye a naplánovaly jsme rychlonalévací proces,“ vyprávěla Lenka.

Morocco Desert ChallengeZdroj: Deník

Došlo i na společné ježdění s tréninkovou buginou Can-Am, ale zároveň si byla vědomá, že situace není ideální. „Ono je vždycky lepší, když je v posádce jen jeden nováček. Jet dvě novicky, by byl velký hardcore, ale byly jsme ochotné to podstoupit,“ naznačila riziko, které by v případě účasti Budínové nehrozilo, jelikož má za sebou dva Dakary jako motocyklistka.

Nakonec se situace nečekaně vyřešila, jelikož se parťačce povedlo změnit termín programu. „Oddechla jsem si, že budu mít podporu od zkušené navigátorky a že ušetříme spoustu času, který bychom musely věnovat zácviku jedné z adeptek. Nicméně se nejedná o uzavřenou kapitolu. Padly jsme si s holkami do noty a v hlavě mi naskakují další možnosti, jak projekt Podpatky na plynu dál rozvíjet.“

Nyní již vše směřuje k Maroku, kam odlétají 20. dubna. Dvojice dam se všemožně snaží, aby se vyhýbala karambolům, bacilům a neduhům. „Dokud člověk nestojí na startu, není nic jistého. Cítím se připravená. Mám dobrý pocit, že všechen trénink byl užitečný,“ radovala se pilotka a manažerka týmu.

Nejedná se jen o trénink jen na čtyřech kolech. Je potřeba cvičit a zdokonalovat kondici, aby tělesná schránka vydržela útrapy v Sahaře. „K řízení jsou potřeba vypracované zádové svaly a střed těla, jelikož se řídí zadkem. Ve druhé fázi se soustředím na tepovku a vytrvalost. Dvakrát týdně chodím do fitka na veslařský a cyklistický trenažer. Snažím se posouvat aerobní pásmo s vědomím toho, že se únava bude při rallye kumulovat,“ popisovala.

První zkušenost s dunami až u Merzougy

Ke slovu přišly i konzultace se sportovní psycholožkou. „Dálková rallye se jede hlavou. Stejně jako v jiných sportech dělá minimálně padesát procent výsledku. Nesmím se rozptylovat maličkostmi nebo aktuálními pocity z trati. To by mohlo odvádět pozornost. Už se mi stalo, že jsem projela závodní trať a ani nevěděla jak. Myslela jsem na něco úplně jiného, a to může být nebezpečné,“ zmínila spolupráci s Veronikou Balákovou.

A co skutečně čeká Podpatky na plynu na Morocco Desert Challenge, kde budou jediným českým zástupcem? Hned po Dakaru se jedná o největší závod na světě. Rallye měří 2500 kilometrů, nejdřív se pojede převážně po kamenech, v druhé půli převáží písky a ke konci čekají legendární duny u Merzougy. Tam dojde k první reálné zkušenosti s písečnými kopci.

Zdroj: Youtube

Je to volný závod, možná proto je v kategorii SSV na startu přes 100 bugin. To je víc než dvojnásobek přihlášených na Dakaru. A co nějaké ambice? „Předem neházíme flintu do žita, stát se může cokoliv. Ale nebudeme ze sebe dělat šampionky. Líbilo by se mi uspět v dámském poháru, i tam je ovšem konkurence veliká,“ uzavírá Lenka Hlavatá