A to i přesto, že se „holky z kanclu“ celý rok poctivě připravovaly a pilně trénovaly. Na poslední chvíli ale musely plány přehodnotit.

„Věřily jsme, že se náš sen podaří naplnit, ale doslova v poslední minutě jsme se s Gábi rozhodly aktuální ročník Dakaru neabsolvovat,“ vysvětlila Lenka Hlavatá, pilotka a manažerka týmu.

Rozpočet se nenaplnil na sto procent

Jedním z klíčových faktorů verdiktu byl rozpočet, který se podařilo naplnit většinově, ale ne na sto procent. „Znamenalo by to slevit z kvality zážitku pro naše fanoušky a partnery, a to jsme nechtěly,“ líčila Hlavatá.

Rozhodnutí nebylo jednoduché. Čím víc dvojice trénovala, tím víc si pochopitelně věřila, že samotnou maratonskou soutěž s vozem kategorie T4 úspěšně zvládne.

„Už nás ovíval horký pouštní Samum, ale rozum a zodpovědnost tentokrát zvítězily. Neznamená to však, že se našeho snu vzdáváme,“ zhodnotila navigátorka a bývalá dakarská motocyklistka Gabriela Budínová s tím, že všechno zlé je pro něco dobré.

Věří, že to vyjde do třetice

„Poprvé nás zastavil covid, podruhé zase válka a její důsledky. Tak snad to vyjde do třetice všeho dobrého,“ poznamenala Lenka Hlavatá.

Ženský tým Podpatky na plynu si tak Dakar 2023 odjede maximálně na závodnímu simulátoru, ale v tréninku pokračuje. Věří, že příště budou na startu nejnáročnější rallye světa ještě lépe připravené. „A trasu zdoláme s úsměvem a s ještě větší radostí,“ dodala řidička.