Dámská posádka Lenka Hlavatá - Nikola Verbičová se při Marocco Desert Challenge 2024 drží statečně. Dvojice týmu Podpatky na plynu odstartovala s buginou kategorie SSV familiárně zvanou Vilda poblíž Atlantiku, týden si užívaly jízdu pouští a už se těší na cíl u Středozemního moře.

Dámská posádka Lenka Hlavatá - Nikola Verbičová bojuje v Maroku s pouštním terénem. | Foto: Podpatky na plynu

Všechno ovšem není a ani nemůže být sluníčkové. Vytrvalostní rallye dá v nekonečném kamení a saharských dunách zabrat zkušeným pouštním vlkům, natož českým zástupkyním slabšího pohlaví.

Velbloudi měli přednost. Tým Podpatky na plynu čelí nástrahám Marocké rallye

Počínaly si však skvěle. Nezaskočila je ani bouře a všudypřítomný prach. Písek je ovšem záludný. Musely se vyhrabávat, použít vyprošťovací nájezdy a s vlastním speciálem Can-Am Maverick X3 XRS prožily i jeden krizovější okamžik.

„Bylo to asi čtyři kilometry před cílem středeční etapy. Na jednu dunu jsme najely výrazně rychleji a příměji, než by bylo záhodno. Šly jsme dvakrát přes střechu a dopadly zpátky na kola. Naštěstí se nám až na pár drobných podlitin nic nestalo. Jenže chudák Vilda to odnesl o dost hůř,“ popisovala karambol Lenka Hlavatá.

Hlavně, že zůstaly v závodě

Na místě se jim snažil pomoci Dakarem ošlehaný Nizozemec Janus van Kasteren. Vildu se však vytáhnout nepodařilo. „Navíc se ukázalo, že kromě pomuchlaného chladiče utrpěl i další šrámy. Do cíle nás dotáhly na laně a dostaly jsme hodinovou penalizaci plus čas za zdržení na trati. Hlavní však bylo, že jsme zůstaly v závodě,“ vyprávěla.

Na rallye zasahoval vrtulník. Rakouský závodník utrpěl při nehodě vážná zranění

„Kluci pak předvedli neuvěřitelnou práci. Do pěti do rána na Vildovi makali a opravili ho tak, že jsme zase mohly vyrazit,“ popsala řidička týmu Podpatky na plynu dramatickou situaci z 5. etapy.

Nyní už dámská dvojice potřebuje druhou největší cross-country rallye světa dojet. Cílová rampa u města Saidia už není daleko.