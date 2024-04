/FOTO, VIDEO/ Zvládly to skvěle. Tým Podpatky na plynu, první ryze dámská posádka v historii české a slovenské cross-country rallye a jediný reprezentant českých barev na Morocco Desert Challenge 2024, úspěšně dokončil s buginou kategorie SSV zvanou Vilda největší open soutěž světa.

Tým Podpatky na plynu dokončil Morocco Desert Challenge | Foto: Podpatky na plynu

Trať motoristického maratonu vedla napříč Marokem. Jel se od pobřeží Atlantiku až ke Středozemnímu moři a měřil přes 2650 kilometrů. Posádky musely překonat rozmanitý terén, od největších dunovišť a vyschlých řečišť, přes kamenité úseky a rychlé dakarské pisty, až po skalnaté téměř trialové pasáže.

Podpatky na plynu získaly zlato pro nejrychlejší dámskou posádku, bronz v kategorii SSV Open 2.1 v konkurenci 15 aut a 26. místo celkově ve třídě SSV, kde startovalo 55 vozidel včetně továrních T3 a T4. Rallye dokončilo 43 z nich.

Vsadily na klidnou, ale konstantní jízdu

Posádka ve složení Lenka Hlavatá a Nikola Verbičová za sebou nechala i některá zvučná jména cross-country rallye jako jsou Anja van Loonová, Janus van Kasteren starší nebo Fernando Alvarez, vítěz kategorie SSV na letošní Rallye Dakar.

„V rychlosti bychom určitě na dakarské matadory neměly, nicméně dálková rallye přináší řadu dalších okolností, které se promítají do finálního výsledku,“ přemítala Lenka Hlavatá, pilotka a manažerka týmu Podpatky na plynu.

Bahenní lázeň i selhání techniky. Aliyyah Koloc uvízla na trati, rallye nedojela

Dámská sestava vsadila na klidnou, ale konstantní jízdu a přesnou navigaci. „Nikča předvedla fenomenální výkon. Jely jsme takzvaně na body a sbíraly waypoint za waypointem,“ chválila Hlavatá.

„Po nelehkém úvodu v první etapě, do níž jsme odstartovaly bez plně funkčního roadbooku, jsem si na práci s přístroji a systém navigace brzy zvykla. Docela jsme se spřátelily,“ usmívala se navigátorka Verbičová.

Nejvíc se dařilo v písečných pasážích

„Moc se mi to líbilo. Maroko má krásné přírodní scenérie, potkaly jsme spoustu milých lidí. Jak v bivaku, tak i mimo něj. Celkově jsme si závod užily,“ líčila žena, která v Maroku zažila premiéru jak v pozici spolujezdce, tak i v cross-country rallye.

Zdroj: Podpatky na plynu

Pro řidičku speciálu Can-Am Maverick X3 XRS přišly nejlepší výsledky poněkud paradoxně v dunách. „I když jsme se z jedné skutálely, zbytek dunových sekcí jsme projely hladce. V písečných pasážích jsme za sebou nechaly většinu soupeřů,“ prozradila Hlavatá.

Na závěr si dámy vychutnaly slastné pocity na cílové rampě poblížu města Saidia a pilotka před zpáteční cestou poděkovala celému týmu. „Kluci usilovně dělali každý večer na Vildovi, aby byl na další den perfektně připravený. Makali až pozdě do noci, respektive do rána. Odvedli opravdu skvělou práci. Za to jim patří obrovský dík.“