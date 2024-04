Cestu do Maroka, administrativní i technické přejímky, zahřívací shakedown i první ostré kilometry má dámská posádka týmu Podpatky na plynu (PnP) při Marocco Desert Challenge 2024 za sebou. Buginu řídí Lenka Hlavatá, navigátorkou je Nikola Verbičová.

Dámská posádka Lenka Hlavatá - Nikola Verbičová bojuje v Maroku s pouštním terénem | Foto: se svolením týmu Podpatky na plynu

Jedou vlastním upraveným speciálem Can-Am Maverick X3 XRS - původně tréninkovým vozem Vildou, který přes zimu prošel přestavbou. „Hlavním úskalím při shakedownu se nakonec stalo stádo velbloudů, které se vracelo z pastvy a v celé šíři zablokovalo trať. Naštěstí už šlo o přejezd, takže nedošlo k žádné kolizi ani ohrožení na jedné či druhé straně. Uhnuly jsme se na stranu a počkaly, až stádo pokojně přejde,“ líčila řidička dámské posádky.

„Při prologu jsme vinou chyby v elektronickém roadbooku zpočátku trochu bloudily, ale nakonec jsme našly cestu přes duny a etapu úspěšně zakončily,“ vyprávěla Hlavatá.

Povrch úvodních etap byl převážně písčitý. Jezdilo se rychle, ale další dny se do cesty postavilo obávané kamení. To dávalo všem včetně týmu PnP zabrat. Charakter trasy se zase změní po příjezdu do Merzougy na jihovýchodě Maroka, kde budou Lenka Hlavatá a Nikola Verbičová ve skutečných saharských podmínkách zápolit hlavně s dunami.