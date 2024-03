/FOTO,VIDEO/ Jedná se o druhý pokus. Ovšem oproti minulému ročníku bere Lenka Hlavatá účast na druhé největší cross-country rallye světa s buginou trochu jinak. V týmu Podpatky na plynu (PnP) a první ryze dámské posádce v historii českých dálkových rallye došlo totiž před Marocco Desert Challenge 2024 (13.-20. dubna) k několika změnám.

Nově na sedačku navigátorky usedne Nikola Verbičová. Místo loňského pronájmu vozu kategorii SSV z Nizozemska pojede posádka s vlastním upraveným speciálem Can-Am Maverick X3 XRS zvaným familiárně Vilda. A konečně, cestu do Maroka tým absolvuje po vlastní ose, takže pouštní dobrodružství na Sahaře zakusí ve stejném duchu jako kdysi účastníci legendární Rallye Paříž-Dakar.

„To, co jsem mohla před rokem poznat, mě utvrdilo v tom, že jediný pravý Dakar je v Africe. A právě marocký závod má blízko k vysněnému cíli, protože jeho značná část vede po stopách původního Dakaru,“ vyprávěla Lenka Hlavatá, která loni v Maroku skončila kvůli karambolu ve čtvrté etapě.

„Navíc je africká soutěž o ryzím závoděním v poušti. Odstartuje se kousek od bivaku a cíl je hned u dalšího, čímž odpadají úmorné přejezdy, jež musejí posádky zvládat v Saúdské Arábii a které jsou navíc úplně zbytečné, když jedete v ‚zemi nikoho‘. Jenom to stojí peníze navíc,“ přemítala.

Z tréninkového Vildy se stal velký kluk

Ale vydává se tam znovu. Nerada utíká od rozdělané práce. „Je to hodně o tom, že se vnitřně nedokážu vypořádat s tím, že bych odešla od něčeho, co jsem nedokončila. Chci to dotáhnout a užít si emoce na cílové rampě. To pro mě bude největší odměnou. Přeci jen jsem do toho vložila obrovské množství nejen peněz, ale také času a úsilí,“ popsala odhodlání zakladatelka a pilotka projektu PnP.

Z původně tréninkového vozidla se během zimy stal ostrý speciál. „Na Vildovi došlo v zásadě ke třem důležitým úpravám. Nutné bylo namontovat přídavnou nádrž, aby se dalo ujet 250 kilometrů. Vymysleli jsme a zkonstruovali v podstatě prototypové řešení a celkově teď můžeme natankovat nějakých 115 litrů,“ uvedla.

„Kvůli vysokým teplotám a ohromnému množství prachu jsme posílili chlazení, které se zároveň přesunulo z přední části vozu na záď. A v neposlední řadě se musel změnit nosič z jednoho na dvě rezervní kola, což je v předpisech,“ vyjmenovala s tím, že ještě přibyla celá řada dílčích úprav.

„K tomu jsem si postavila pětičlenný tým a dala dohromady celou logistiku. Po Velikonocích vyrážíme z Prahy do francouzského přístavu Sete, kde se nalodíme na trajekt. Doplujeme do marockého Nadoru, odkud musíme dojet dalších jedenáct set kilometrů do Agadiru,“ vykládala.

Od Atlantiku ke Středozemnímu moři

Tam od 11. do 12. dubna proběhnou přejímky a další den čeká na posádky poblíž atlantického pobřeží prolog, který je zavede na ikonickou Plage Blanche. Trať Morocco Desert Challenge 2024 prověří schopnosti a připravenost závodníků po všech stránkách. Chybět nebudou písečné duny ani kamenitý povrch. Za osm dní a 3000 kilometrů dojedou posádky na cílovou rampu u města Saidia na dohled Středozemního moře.

Nováčkem v autě bude zmíněná Niki Verbičová, s níž se Lenka zná z amatérských závodů do vrchu Triola cup. „Oslovila jsem ji, jestli by si chtěla takové dobrodružství vyzkoušet a zažít. Dostala jsem kladnou odpověď, a tak se Niki musela poctivě učit navigovat. Jako pilotka rychlého auta totiž nic takového neznala. A do řízení mi prý kecat nebude,“ culila se šéfka dámské posádky.

Protože bere všechno poctivě, odjela do Maroka už v listopadu trénovat na trase rallye. „Půjčili jsme si tam buginu a sjezdili snad všechny duny včetně těch největších. Do výbavy vozidla patří v případě zapadnutí i lopata na vyhrabávání a desky pod kola na vyjetí z písečné pasti. To jsou užitečné věci, ale pokud není zásadní problém mezi volantem a pedálem, tak bugina projede cokoliv,“ poznamenala.

„Věřím, že nám bude všechno fungovat. Sice máme v náhradních dílech prakticky celou další buginu, takže se může téměř cokoliv vyměnit, ale budu se snažit auto šetřit a jet hlavou. Prvotním cílem je závod dokončit. Ale také toužím vžít se do starých časů a prožít autentické dobrodružství, které mám s africkým závoděním spojené,“ přála si.