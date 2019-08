Naposledy Jakub Kornfeil z Rohatce na Hodonínsku v minulém roce, když třetím místem ukončil jedenáctileté čekání fanoušků na pódium. Před ním se mezi tři nejlepší probil v nejnižší třídě Lukáš Pešek v roce 2007, jenž finišoval třetí. Česká dvojice tak navázala na výkony svých slavných předchůdců Františka Šťastného, který v Brně skončil třetí, a Bohumila Staši. Letos v květnu zesnulý motocyklista na stupních vítězů stanul dvakrát, jednou dokončil domácí závod druhý a jednou třetí.

Teď se ho pokusí napodobit Kornfeil, jehož ale čeká při obhajobě bedny obtížná cesta. Na pódium si totiž letos dělá zálusk mimořádně dlouhý seznam jezdců, což závodu ještě přidává na atraktivitě. „Deset až patnáct kluků může jet o trojku. Na výhru třeba ne, tam je potřeba taky štěstí, ale o stupně vítězů ano. Vůbec mě nepřekvapuje, že to tak letos je,“ zmínil Kornfeil, který v letošním roce vystoupal na pódium zatím jedinkrát před měsícem v nizozemském Assenu.

Pokud započítáme i závěr loňské sezony, při posledních čtrnácti Velkých cenách třídy Moto3 se z výhry radovalo třináct jezdců, dvakrát triumfoval jen mladičký Ital Tony Arbolino.

Boj o celkové prvenství

Otevřený je boj o celkové prvenství. V klasifikaci se momentálně utrhli Ital Lorenzo Dalla Porta se Španělem Aronem Canetem, které dělí dva body. Jde o nejnižší rozdíl po devíti závodech Moto3 od zavedení nového bodového systému v roce 1993. „Je skvělé být na čele šampionátu. Motocykl funguje výborně, tým pracuje jako rodina,“ radoval se Dalla Porta po svém triumfu v dosud posledním závodě na Sachsenringu.

Podle Kornfeila se o mistrovi rozhodne až ve finiši a do souboje o titul se přihlásí další adepti. „Pokud teď Dalla Porta nevyhraje dva tři závody, tak to bude vyrovnané do konce,“ prohlásil šestadvacetiletý český pilot.

K tomu, aby promluvil do boje o přední příčky v klasifikaci, radí devátému muži pořadí úhlavní Peškův rival minulosti, Maďar Gábor Talmácsi. „Je těžká otázka, jestli mi jeho připomínky pomáhají. Potřebuju asi víc času, abych je vstřebal. Rozhodně ale nejsou na škodu,“ poznamenal Kornfeil.

Představí se i Filip Salač

Fanoušci na Masarykově okruhu budou podobně jako při loňské Grand Prix držet palce v Moto3 i dalšímu českému pilotovi Filipu Salačovi. Zatímco před rokem talentovaný motocyklista startoval v Brně na divokou kartu a skončil čtyřiadvacátý, letos už je stabilní součást světového šampionátu, kde jezdí po Kornfeilově boku v německé stáji Redox Prüstel GP. „Chci skončit do desítky, nejlépe do pětky, kdyby se to povedlo,“ vyhlásil ambiciózně sedmnáctiletý jezdec na stroji KTM.

Rodák z Mladé Boleslavi po náročném úvodu sezony začal bodovat. V předposledním závodě v Assenu dojel čtrnáctý, naposledy na Sachsenringu o příčku lépe. „Na začátku to nebylo ono, ale teď vím, že je tam oproti prvnímu závodu velký pokrok,“ pronesl Salač.

Program Velké ceny České republiky



Pátek 2. srpna

9.00 – 9.40: 1. trénink Moto3

9.55 – 10.40: 1. trénink MotoGP

10.55 – 11.35: 1. trénink Moto2

13.15 – 13.55: 2. trénink Moto3

14.10 – 14.55: 2. trénink MotoGP

15.10 – 15.50: 2. trénink Moto2



Sobota 3. srpna

9.00 – 9.40: 3. trénink Moto3

9.55 – 10.40: 3. trénink MotoGP

10.55 – 11.35: 3. trénink Moto2

12.35 – 12.50: 1. část kvalifikace Moto3

13.00 – 13.15: 2. část kvalifikace Moto3

13.30 – 14.00: 4. trénink MotoGP

14.10 – 14.25: 1. část kvalifikace MotoGP

14.35 – 14.50: 2. část kvalifikace MotoGP

15.05 – 15.20: 1. část kvalifikace Moto2

15.30 – 15.45: 2. část kvalifikace Moto2



Neděle 4. srpna

8.40 – 9.00: Warm Up Moto3

9.10 – 9.30: Warm Up Moto2

9.40 – 10.00: Warm Up MotoGP

11.00: závod Moto3

12.20: závod Moto2

14.00 závod MotoGP