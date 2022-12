Všichni se těší na sobotu, kdy ze Sea Campu odstartuje prolog 45. ročníku legendárního maratonu. Pilot kamionu Iveco Martin Macík, navigátor František Tomášek a palubní mechanik David Švanda, doprovázení ostřílenými členy týmu MM Technology, se hned po středečním příletu do Yanbu pustili do příprav.

Vyzvedli z přístavu Čendu, nový závodní kamion, který se v minulých týdnech plavil stejně jako většina ostatních vozidel na trajektu, přesunuli se do bivaku na pláži Rudého moře a pustili se do práce. Během dvou dnů, zbývajících do startu, musí ještě pár věcí stihnout.

Ostrý kamion MM Technology je v pořádku

První starostí sedlčanského týmu bylo, jak jejich nový závodní kamion přestál plavbu. „Vše se zdá na první pohled v pořádku. Některá auta byla vybitá a u jednoho z klientských kamionů jsme museli opravovat zničená pádla pod volantem,“ hlásil mechanik Švanda.

Bivak budou Macíkovci sdílet se členy týmů Project 2030, Italtrans Racing a Fireman Dakarteam, kteří jedou ve speciálech sestrojených týmem Martina Macíka staršího, šéfa MM Technology.

„Máme 20 aut a 52 lidí, takže se tu postupně sjíždíme. Někdo potřeboval cestou tankovat, část kluků vezl autobus,“ líčil Macík s tím, že v dalších hodinách do startu tým čekají administrativní přejímky a shakedown.

Čenda poveze osvědčenou sestavu

Ačkoliv tým MM Technology nasadí do nadcházejícího Dakaru nový vůz, posádka zůstává už několik let stejná. Pilot Martin Macík zažije svůj jedenáctý dakarský start. První dva ročníky absolvoval jako navigátor, během dalších už v rukou pevně držel volant. Na svém kontě má čtvrté místo z roku 2021 a několik vyhraných etap.

„Tentokrát je plán jednoduchý. Budeme se snažit jet rozumně, od začátku držet solidní tempo a jet s chladnou hlavou. Určitě nechceme auto zatěžovat víc, než bude nutné. Závod je o dvě etapy delší, den volna se posouvá do druhé půlky. Pak nás čeká maratonská etapa v těžkých dunách, to vše se na stavu aut i posádek projeví,“ líčí Macík.

V sobotu dobrodruzi zamávají fanouškům ze slavnostního pódia v Sea Campu a pak se vydají na prolog, který určí startovní pořadí pro první etapu. Tou 1. ledna odstartuje další velké dakarské dobrodružství.