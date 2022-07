Budete mít výhodu, že se pojede na dráze, kterou znáte?

Věřím, že by se mi mohlo v Mostu zadařit. Na velké motorce jsem tam měl možnost před časem trénovat. Do prvního tréninku nevyrazím naslepo. Výhodou je, že mám poznatky o brzdění a dalších věcech, a to by mi mohlo pomoc.

V jakém stavu je klíční kost, kterou jste si v červnu zlomil při pádu právě v Mostě?

Je sešroubovaná a titan ji parádně drží. Zkoušel jsem udělat stojku, což jsem trochu cítil, ale při jízdě mě to nijak neomezuje.

Co vám nejde při přechodu ze slabšího na silnější stroj?

Je to prostě velký skok. Neměl jsem možnost v klidu testovat, abych osvojil různé věci se superbikem. Mám pomalý pick-up, což je moment, kdy při výjezdu ze zatáčky zvednu motorku a přidám plyn. Jenže to nezvládám dostatečně rychle a kvůli tomu na výjezdu nevyužiju potenciál motoru a ztrácím. Trochu se to lepší, ale ještě to není ono. Chce jen jezdit a jezdit…

Najde se při závodních víkendech prostor, že byste něco okoukal zkušených závodníků?

Vždycky jezdíme všichni najednou, a tak jediné, na co se mohu podívat, jsou záznamy tréninků. Tratě, které neznám, se učím podle sestřihů z loňských závodů. Snažím se tak zjistit, jakou se jede stopou nebo kde je nejlepší brzdit.

Máte mezi hvězdami královské třídy nějakého oblíbence nebo vzor?

Snažím se brát od každého trochu. Všichni ze špičky jsou velcí borci, od každého by se dalo učit. Líbí se mi úřadující mistr světa Turek Toprak Razgatlioglu. Je to novodobá hvězda, předvádí věci jako nikdo před ním.

Co ho zdobí, že dokázal přerušit šňůru šesti titulů takového šampiona, jakým je slavný Brit Jonathan Rea? Měl jste se s ním trochu poznat?

Jedním z jeho mechaniků je Čech Ondřej Kocourek. Díky němu jsem si mohl s Toprakem promluvit. Strašně mě překvapilo, jaký to skromný člověk. Ačkoliv je mistrem světa a jednou z největších hvězd, udělal si čas, aby si se mnou pokecal.

Poradil vám nějaké fígle?

Řešili jsme pick-up. Při březnových testech v Barceloně jel chvíli za mnou a něco mi k tomu řekl. Bylo to od něj moc fajn. (usmál se)

V Mostě bude mít podporu domácích fanoušků. Nemůže vás trochu svazovat jejich očekávání?

Já jsem letos v pozici, že toho ode mě moc nedá očekávat. Loni, když jsem jezdil supersporty a v Mostě obsadil v prvním závodě třetí místo, jsem tlak zvládl. Vůbec nic jsem si nepřipouštěl. Myslím, že letos to bude stejný. Na závody se moc těším a za přízeň fanoušků budu rád.

Nezdá se vám o bodovaných místech, třeba že byste byl dvakrát patnáctý?

To by bylo moc pěkný… Všem bych udělal radost. (usmál se)