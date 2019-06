Ostatní už najezdili tisíce kilometrů, Filip Řeháček teprve kouzlu motorek propadal. Talentovaný brněnský jezdec až v jedenácti letech nastartoval svou jezdeckou kariéru, když začínal na minibicích v akademii Masarykova okruhu.

Talentovaný brněnský pilot Filip Řeháček se rve ve světovém šampionátu juniorů Moto3 o svůj sen. | Foto: archiv Filipa Řeháčka

Postupem času ale některé daleko zkušenější piloty porážel a o pět let později zápolí na motocyklu KTM v juniorském mistrovství světa Moto3. „Když jsem začínal, většina mých vrstevníků byla už ostřílenými závodníky. Pořád proto musím jezdit a nabírat kilometry,“ vypráví Řeháček, který patří mezi současné největší české motocyklové talenty.



Cesta mezi profesionály do mistrovství světa dospělých nebo do superbiků je ale v mimořádně konkurenčním prostředí trnitá, což na vlastní kůži poznává i Řeháček.