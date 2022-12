Aleše Lopraise bude navigovat Jaroslav Valtr mladší. Stejnojmenný syn dakarského pilota debutoval loni a letos při svém druhém startu už do posádky bez problémů zapadl. Petr Pokora pojede Dakar v roli palubního mechanika už popáté.

„Pojedeme s autem v pozměněném barevném designu, ale jinak jsme na Lady, jak v týmu pragovce říkáme, udělali jen drobné úpravy v rámci zesílení podvozku a řazení převodovky. Do větších extrémů jsme se nepouštěli,“ přiznal Aleš Loprais.

„Důvodem byla nejistota ohledně přesného změní a termínu zavedení nových technických předpisů pro kategorii kamionů od Mezinárodní automobilové federace FIA. Dakar bude delší než předešlé ročníky, a proto vidíme sázku na prověřené auto jako správnou cestu,“ pokračoval.

Pragovka Lady řízená Alešem Lopraisem

Na druhou stranu auto nestihli odlehčit. To by byl totiž tak velký zásah, že ho nelze udělat, pokud nebyla jasná pravidla. Program se proti minulému ročníku rozšíří o dvě etapy, delší, než bylo poslední dobou zvykem, budou i měřené testy. To všechno přinese vydatnější porci kilometrů. Značné námaze tak budou vystaveny stroje i posádky.

„Zátěž by bylo možné redukovat pomalejší jízdou, ale všichni jedeme za výsledkem. Proto je jedinou cestou preventivní výměna jednotlivých komponentů. Jen ta může prodloužit životnost celého vozidla,“ prohlásil Loprais na základě bohatých zkušeností.

Dakar odstartuje 31. prosince krátkým prologem. Na Nový rok je naplánována první ze čtrnácti etap. Od Rudého moře zamíří konvoj do hornaté části Saúdské Arábie a pak se vydá do písečné Pusté končiny. V dunách čtvrté největší pouště světa čekají posádky tři náročné etapy. Pětačtyřicátý ročník skončí 15. ledna na pobřeží Perského zálivu.

Kvůli absenci ruské stáje Kamaz-Mastěr a jejich čtyř nesmírně silných kamionů a posádek, je nadcházející ročník pro řadu týmů velkou šancí a výzvou. To zcela jistě změní obraz celé kategorie kamionů. „Očekávám vyrovnané bitvy. Každý teď pochopitelně větří příležitost. O to budou souboje hned od startu výživnější a pro fanoušky zajímavější. Takovou příležitost je potřeba chytit pořádně za pačesy,“ vykládal.

Jet na prvním místě není nic snadného

Na druhou stranu si je Aleš Lopais vědomý, že se do popředí pohrnou další zájemci. „Myslím si, že závod bude vyrovnanější. Zvýší to tlak a na špici se to může pěkně střídat. Díky tomu to může být zábavnější. Ale je to dlouhý maraton a všichni chceme zajet co nejlepší výsledek,“ přemítal.

„Někteří jezdci třeba poprvé zažijí, že pojedou na prvním místě. To není nic snadného. Jezdec se pak musí při najíždění dun a ve všech dalších situacích spolehnout jen sám na sebe. Je to docela o nervech i pro navigátora, protože to je něco úplně jiného, než když se jede po stopách jednoho nebo tří kamionů,“ líčil.

Pak se může stát, že etapu vyhrají jezdci, kterým se zatím nic takového nepodařilo. „Může je to bičovat k extrémním výkonům. Otázkou je, jak to ustojí psychicky a jak to zvládne technika. Z mého pohledu bude tento Dakar zajímavější než kdy jindy. Zároveň věřím, že klíčový bude klid a aby člověk zachoval chladnou hlavu.“