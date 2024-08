Tahle formule už se řítila po písčité pláži v Dominikánské republice, drncala na hrbolatém asfaltu v Sarajevu, objevila se kousek od Bílého domu v americkém Washingtonu. A v srpnu se konečně dočkali i fanoušci z Česka.

Praha hostila Red Bull Showrun, exhibiční podnik, při kterém nejde o vteřiny a body do šampionátu.

Tisícovkám diváků (prý jich bylo až sedmnáct tisíc) to nevadilo. Užili si přítomnost monopostu RB7, s nímž stáj Red Bull suverénně ovládla mistrovství světa v roce 2011, kdy jej řídil Sebastian Vettel.

Německý pilot je v důchodu, v Praze ho zastoupil jiný veterán David Coulthard.

Brit, který letos oslavil 53. narozeniny, rozdal během soboty tolik rozhovorů, že možná na chvíli zapomněl, jak se jmenuje. Přesto byl pozorný, nikoho neodmítl. A tak mohl líčit, proč vlastně přijel on a ne někdo jiný. „Prahu jsem si zamiloval. Poprvé jsem tady byl někdy v polovině devadesátých let minulého století,“ zavzpomínal rodák ze Skotska a někdejší rival Michaela Schumachera.

Na jednom místě byla neuvěřitelná koncentrace úspěšných sportovců. Zlato se třpytilo do dálky.

Víkend si takhle zpestřili Martin Fuksa, tenistka Markéta Vondroušová či snowboardcrossařka Eva Adamczyková. Posledně jmenovaná, toho času čekající miminko, se navíc setkala přímo s Coulthardem.

Zatímco ve tvářích něžného pohlaví se zračil respekt, hrdina z pařížské olympiády by možná usedl i do kokpitu.

„Vidět formuli 1 na vlastní oči, navíc v Praze, to jsem si nemohl nechat ujít. Byl jsem zvědavý na ten zvuk. Je to vážně hukot,“ prohlásil zlatý kanoista, jenž však laso od mechaniků nedostal. Dal proto zavděk simulátorem jízdy na motorce. I to byl zážitek.