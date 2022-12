Dvakrát měli fanoušci i samotní jezdci smůlu. Koronavirová pandemie a omezení nedovolily uspořádat Tipcars Pražský rallysprint. Letos už to konečně vyšlo.

Ohlédnutí za tradiční motoristickou akcí lze pojmout různými způsoby. Měla úspěch, to jednoznačně. Stovky nadšenců zamířily na Strahov. Potlesk, zpěv. Došlo na rachejtle. Však i turisté na Petříně se nestačili divit, co se to děje.

Minuta hrůzy. Škoda má nové auto pro rallye, Kopecký si hrál s brzdou

S trochou nadsázky lze také napsat, že cizina slavila úspěch nad Českem. Na pódium totiž vystoupaly tři posádky, z nichž ani jedna nevsadila na Škodu Fabii.

Triumf slavil Jan Dohnal s vozem Ford Fiesta WRC. Druhou příčku bral matador Václav Pech (Ford Focus WRC), třetí skončil Vojtěch Štajf (Hyundai i20 WRC).

Hned za stupněmi vítězů skončila dvě zajímavá jména: stále ještě mladík Petr Semerád a Tomáš Enge, jediný Čech, který se dostal mezi elitu do formule 1.

Tihle všichni porazili patnáctého Josefa Petáka hájícího barvy týmu Automoto Klub Pačejov v AČR. Proč je o tom řeč? Nejen proto, že veteránovi bude v prosinci 63 let. Hlavně kvůli tomu, že jeho vůz zdobila netradiční ozdoba. Opravdový (plyšový) hroch!

Šest rychlostních zkoušek

Na programu bylo šest rychlostních zkoušek, dvě v okolí Mořiny, tři v ulicích u strahovských stadionů a epilog. Klasifikováno bylo 49 vozů, tři posádky ze závodu odstoupily.

Za rok by se na Strahově měla znovu prohánět rychlá auta. A to dokonce v rámci seriálu World Rally Championship (WRC), Praha totiž byla vybrána jako host startu Středoevropské rallye.

Zdroj: Youtube