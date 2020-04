Prodej lístků na motocyklovou Grand Prix minimální. Budou letos závody v Brně?

Prodej vstupenek na letošní motocyklovou Grand Prix České republiky v Brně se dostal na minimum. ČTK a Českému rozhlasu Brno to řekla brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS). Podle ní promotérská společnost Dorna zastává stanovisko, že se závody v srpnu na Masarykově okruhu pojednou, jejich konání by ale mohla zhatit pandemie koronaviru a s tím přijatá opatření. Definitivní rozhodnutí by mělo padnout do konce května. Podle Vaňkové je ve hře i jednání s Dornou o snížení zalistovacího poplatku. Ten nyní činí kolem 120 milionů korun.

Velká cena České republiky, závod mistrovství světa silničních motocyklů kategorie MotoGP v Brně 4. srpna 2019. Start závodu. | Foto: ČTK

Velkou cenu má popáté pořádat spolek kraje a města, který má s Dornou smlouvu na pět ročníků. "Smlouva umožňuje nekonání závodů z důvodu zásahu vyšší moci, což si myslím, že je zrovna tento případ. Ještě není rozhodnuto a uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Dorna zastává stanovisko, že závody budou. My potřebujeme vědět nejpozději do konce května definitivní stanovisko," uvedla Vaňková. On-line ke koronaviru ZDE. Podle ní ale prodej vstupenek klesl na minimum, začal už loni v listopadu. "Přestože prodej formálně probíhá, k nákupům nedochází. Budeme to muset zanalyzovat. Pokud by se závod konal a nedošlo k úpravě smluvních podmínek s Dornou, tak ta výše zalistovacího poplatku je poměrně vysoká. Pokud nezískáme adekvátní částku ze vstupného, nedovedu si představit, z čeho bychom hradili nezbytné výdaje," uvedla Vaňková. Podle ní je varianta jednat s Dornou o snížení zalistovacího poplatku. "Je to ale v tuto chvíli předčasné. Musíme si vše zanalyzovat a uvidíme, jak se vše v dalších týdnech vyvine," dodala Vaňková.

Hejtman Bohumil Šimek (za ANO) uvedl, že zatím nebyl v kontaktu s Dornou. "S ohledem na aktuální situaci v souvislosti s koronavirovou pandemií nejen v ČR, ale celosvětově, je naší prioritou zmírnění dopadů na naše zdravotnictví, sociální oblast a obyvatele," řekl Šimek. Kraj se bude zabývat i ekonomickou situací, bude diskutovat o Grand Prix a projedná postup s městem Brnem. Závodní víkend je naplánován na 7. až 9. srpna. V České republice je více než 3300 potvrzených případů nákazy koronavirem. Vláda kvůli pandemii přijala opatření jako zavření hranic nebo zákaz shlukování více než dvou lidí. Tisíce nakažených jsou i v dalších evropských zemích.

