Fanoušci rychlých aut budou mít v říjnu o zábavu postaráno. Poprvé v historii se na českém území uskuteční WRC, mistrovství světa. Nejlepší jezdci světa se tady představí v rámci Středoevropské rallye. Nyní už se ví, kde všude budou k vidění.

Erik Cais by měl být jednou z domácích hvězd celé akce | Foto: se svolením Jana Froňka

Středoevropská rally se koná od 26. do 29. října 2023 celkem ve třech zemích. Odstartuje v Praze ve čtvrtek 26. října a o den později se pojedou rychlostní zkoušky na Šumavě.

Největším lákadlem (po ceremoniálním startu v Praze) je Čínovský okruh u Klatov. V historii závodů WRC se nikdy nejela podobná rychlostní zkouška! „Jsem pyšný, že se fanouškům z celého světa můžeme pochlubit touto legendární tratí, kterou tu pro rally máme už desítky let,“ řekl Jan Šťovíček, prezident Autoklubu ČR.

Středoevropská rallye? Událost letošního roku v Česku, říká Jan Šťovíček

Pro fanoušky to navíc bude poslední možnost sledovat závody na tomto okruhu v jeho aktuální podobě i délce nezměněné od roku 1969.

Sébastien Ogier, Thierry Neuville nebo Ott Tänak. Esa světového motorismu ukáží svoje umění právě tady. Zajímavost? Auta se do Česka přesunou z Chile, šampionát pak vyvrcholí v Japonsku.

Cais v akci i historická vozidla

Očekává se start několika českých posádek. „Osobně jsem moc zvědavý na Erika Caise, přál bych si, aby se mu v Česku dařilo,“ doplnil Šťovíček.

Před startem rychlostní zkoušky se chystá také doprovodný program s demonstračními jízdami různých historických závodních speciálů.

Šumavou se proženou ti nejlepší. Ceý den slibuje pořádnou dávku adrenalinu. V okolí Vimperku, Volyně a Klatov, kde budou mít týmy zázemí, se pojede celkem sedm rychlostních zkoušek o celkové délce více než 130 kilometrů.

Mapa Středoevropské rallye:

Středoevropská rallye 2023Zdroj: se souhlasem CER

Pro českou část organizátorů je Středoevropská rallye jedinečnou příležitostí pochlubit se svými světovými organizačními schopnostmi. „Česko je známé tím, že je tady rallye populární, umíme ji organizovat, máme fanoušky, jezdce, týmy a továrnu Škoda, která vyrábí špičková rallye auta. Málokdo ví, že naši pořadatelé patří k absolutní špičce minimálně v Evropě. V mnoha ohledech jsme průkopníky a například v oblasti bezpečnosti od nás zahraniční kolegové přebírají naše poznatky a nová řešení,“ řekl Šťovíček v rozhovoru pro Deník.

Zviditelnění a propagace sportu

Pro diváky bude připraveno jedenáct diváckých míst, která si mohou zakoupit v rámci jednodenní vstupenky i tzv. rally passu – permanentky od pátku do neděle.

Na legendární Klatovský okruh se vstupenky na dvě další divácká místa a parkoviště k nim určená kupují samostatně.

„Naší motivací je zviditelnění a propagace sportu, chceme proto přitáhnout do diváckých zón co nejvíc lidí. Děláme vše pro to, aby fanoušci měli divácká místa jednoduše dostupná a mohli v blízkosti zaparkovat. Většina parkovišť je k dispozici po zakoupení vstupenky a výběru diváckého místa. Parkoviště je pak v docházkové vzdálenosti do 500 metrů, spíš ale méně,“ dodal Šťovíček.

Smrt mladého pilota otřásla světem. Zrušte závody za deště, nabádá legenda

Pro fanoušky bude k dispozici mnoho atraktivních diváckých míst a rozlehlých parkovišť. Například na Klatovském okruhu se parkoviště "Bolešiny" prodává k diváckému místu 13, kde bude možné vidět závodní speciály brzdit z maximální rychlosti do pravoúhlé zatáčky. Parkoviště „u Pihovic“ diváci hojně využijí k diváckému místu číslo 12, což je atraktivní odbočení s názvem „Špic“.



Start Středoevropské rallye je plánovaný na čtvrtek 26. října v Praze se slavnostním zahájením na Hradčanském náměstí, cíl je v neděli 29. října v německém Pasově. Na programu je v rámci tří etap 18 rychlostních zkoušek o celkové délce přibližně 320 kilometrů.

Vstupenky na první etapu, která se jede na českém území, půjdou postupně do prodeje v průběhu léta. Už nyní lze koupit lístky na celou rallye nebo na legendární Klatovský okruh na webu. Stojí od 34, případně 68 eur (v přepočtu zhruba 800 / 1600 korun).