Během desetidenního pouštního testování v Tunisku prošla první náročnou zkouškou Aliyyah Koloc, dcera zakladatele týmu Martina Koloce.

„Potřebujeme budovat tým na silných základech. Mít jezdce, kteří s týmem žijí a dýchají za něj. Proto jsme se také rozhodli založit projekt Buggyra Academy, jehož prostřednictvím chceme hledat právě tyto nadějné piloty již od dětských let a pomoci jim s jejich růstem,“ nastínil Koloc.

Šanci dá všem, děti zbohatlíků do projektu nechce. „Po světě se pohybuje nepochybně hodně talentů motorsportu, ale momentálně se dokáží prosadit převážně ti, kteří na to mají patřičné finanční možnosti. To chceme změnit a dát šanci opravdu všem, kteří splní daná kritéria,“ vysvětlil mentor týmu, který objevil i Davida Vršeckého, pozdějšího dvojnásobného mistra Evropy v závodech tahačů.

První opravdu náročnou zkouškou absolvovala v Tunisku Aliyyah Koloc, která opustila tenisovou kariéru a rozhodla se jít v otcových šlépějích. „Strašně ji to baví. Do závodění je zapálená, až mám o ni někdy strach,“ přiznává Koloc.

„Je vidět, že talent má, a hlavně se nebojí. Vyzkoušela si jak jízdu s buggy Can-Am, tak s tatrou. V minulých týdnech usedla také za volant okruhového speciálu nebo Škody RS. Zatím je to hledání toho, co jí bude sedět nejvíc. Učí se velmi rychle. Pokud bude pokračovat v tvrdé práci, má našlápnuto hodně vysoko,“ zhodnotil hvězdu akademie David Vršecký.

Buggyra a Kolomý? Ožehavé téma

Mentor týmu Martin Koloc se vyjádřil k situaci kolem jezdce Martina Kolomého. „Martin Kolomý je smluvním jezdcem týmu Tatra Buggyra Racing. V tuto chvíli má kompletně pozastavenou závodní a marketingovou činnost z důvodu opakovaného nerespektování dohod mezi týmem a pilotem. Dakar 2020 pojede posádka Martina Šoltyse. To, zda do druhé tatry usedne opět Martin Kolomý, nebo někdo jiný, budeme projednávat.“