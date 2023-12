Už pět let touží po Rallye Dakar. Tohle přání se Martinu Prokešovi brzy vyplní. Motocyklista se totiž stal posilou týmu Orion-Moto Racing Group. Ke zdolání nejnáročnějšího motoristického maratonu má dobré předpoklady - už devátým rokem se specializuje na off-road maratony a loni bral domácí titul.

Na start Rallye Dakar se 5. ledna v Saudské Arábii poprvé postaví motorkář Martin Prokeš. Rodák z ostravského Krásného Pole je nováčkem týmu Orion - Moto Racing Group. | Foto: Orion - Moto Racing Group

„Myslím, že tahle motoristická disciplína je velice dobrou přípravou na absolvování tak náročné soutěže, jakou je Dakar,“ říkal zkušený jezdec, který má největší obavy z dun a také z nové navigační techniky.

Během jedné dakarské etapy ujedou účastníci i 600 kilometrů. Značnou část z toho zaberou přejezdy po běžných komunikacích. Pro mnohé motorkáře to znamená úmorné a psychicky náročné hodiny. Pro Martina Prokeše to však neplatí.

Před minulým Dakarem si rozdrtil lopatku

„Dlouhé přejezdy mě baví. Mám cestovní enduro motorku a v létě jsem na ní posadil přítelkyni a odjeli jsme na dovolenou do Chorvatska. Bylo to dobré i k tomu, abych si zvykl na obří porce. Tisíc kilometrů tam, tisícovka zpátky, ať mám pr..l trochu plechovou,“ smál se rodák z Krásného Pole u Ostravy.

Prokeš je specialista na dlouhé štace. Offroad maratonům se věnuje devět let. V minulém roce na domácí scéně triumfoval v kategorii Moto2. „Dřív se v těžkém terénu jezdily čtyři hodiny, letos se délka zkrátila na polovic. Ta čtyřhodinovka se dá ale srovnat s etapou na Dakaru, fyzicky je to podobně náročné,“ vyprávěl.

Pětadvacetiletý motocyklista má zkušenosti i s endurem, ale rovněž s dálkovou rallye, kterou si zkusil už loni. Prokeš se totiž připravoval už na Dakar 2023. Absolvoval kvalifikaci v Maroku, jenže ve třetí etapě spadl.

Elektronická navigace může být zrádná

„Byla to moje chyba. Cítil jsem na dobrý výsledek a jel bezhlavě. Jenže jsem si po pádu rozdrtil lopatku. I když jsem ještě po návratu vyhrál titul v enduru, nakonec jsem se s týmem Orion-Moto Racing Group domluvili na ročním odkladu,“ vysvětloval Prokeš.

Také letos absolvoval kvalifikační rallye v Maroku. Sice dojel, ale problémům se nevyhnul. Od nadcházejícího Dakaru totiž dostane většina závodníků na motorku elektronickou navigaci, která nahradí papírový roadbook. A Prokešovi technická novinka v Maroku selhala.

„V poslední etapě mi na třicátém kilometru přestala fungovat navigace. Prostě zhasla, nešla ani zapnout. Musel jsem se chytnout jiného jezdce. Ten ale neuměl navigovat,“ zmínil Prokeš, jenž do cíle nakonec dojel. Nebylo to však snadné. „Pořadatele jsme na problém upozorňovali. Říkali, že v lednu to už budou mít otestované a ošetřené. Tak uvidíme.“

Největší výzvou budou duny

Největší obavy má ale nováček ze zrádného písku, který se špatně čte. „Je potřeba dávat pozor, jestli je písek světlý nebo tmavý. Podle toho se pak dá lépe předvídat terén. Také slunce může hodně ztížit situaci a zkreslovat povrch. Myslíte, že jedete po rovině, ale najednou máte před sebou jámu,“ líčil Prokeš, pro nějž budou největší výzvou duny.

Prokeš je třetí posilou týmu Orion-Moto Racing Group, v jehož barvách stabilně jezdí Martin Michek a Milan Engel. V dakarském prostředí se jedná o respektovanou stáj, která umí prohnat tovární závodníky.

„V Orionu panuje skvělá atmosféra. Je radost spolupracovat s tak zkušenými kluky. Vím, že mi hodně pomohou. Dakar chci hlavně dokončit a učit se,“ vyhlásil Prokeš, vedle nějž poprvé odstartují i Dušan Drdaj a Jaromír Romančík.

Nejtěžší motoristický maraton začíná 5. ledna 2024. 46. ročník Rallye Dakar skončí 19 ledna. Popáté v historii se pojede na území Saúdské Arábie, po prologu je na programu dvanáct etap.