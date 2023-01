Velké změny se však v obávané Pusté končině, jak se nazývá rozlehlé pouštní oblast s obrovskými dunami, neudály. Favorité a české posádky s výjimkou kamionů si své pozice ve 12. etapě na trase z Ardá do Šajbá (celkově 375 km/rychlostní zkouška 185 km) udržely.

Loprais se může vrátit do Česka. Vyšetřování tragédie skončilo

Skvěle si v kategorii aut počíná Martin Prokop. V cíli byl sedmý, což je jeho nejlepší letošní výsledek, a celkově se udržel na šesté pozici. „Je vidět, že v dunách něco umíme. Od počátku bylo jasné, že den bude složitý. Dnes to bylo malinko těžší, protože některé výjezdy byly opravdu vypečené a daly nám zabrat,“ líčil řidič Orlen Benzina Teamu.

Jen pět minut za vítězem etapy

Motocyklista Martin Michek stále udržuje výborné tempo. V páteční etapě skončil na patnáctém místě, ale pouze pět minut za nejrychlejším Chilanem Florimem. „Umístění je bomba. Je vidět, že všichni jedou naplno, úplně na krev,“ vykládal jezdec týmu Orion-Moto Racing Group, který si v celkovém pořadí dál drží třinácté místo.

Tůma o riskující divácích na Dakaru: Stáli přímo v cestě. Musel jsem je objíždět

„Už opravdu vyhlížíme cíl. Vepředu probíhají velmi těsné souboje. Je možné, že elita bude riskovat. Jinak bude opravdu těžké se dostat do elitní desítky,“ mínil týmový boss Ervín Krajčovič.

V Pusté končině to byla makačka. „Opět velké a měkké duny, jelo se v nich rychle a těžce. Před námi jsou ještě dvě etapy. Musím to dotáhnout fyzicky a motorka technicky,“ dodal Michek, který je nejlepším jezdcem bez tovární podpory.

V kabině povzbuzují Čendu

V kamionech se Čechům útok na vedoucí pozice Nizozemců nedaří. Vyhrál Janus van Kasteren, který je první i celkově. Víc než půlhodinové manko v závěru nabral Martin Macík, který se do té doby držel na druhé příčce. Dojel čtvrtý, celkově sice zůstává třetí, ale na Van Kasterena ztrácí už hodinu a 20 minut.

Valtr po Lopraisově tragické nehodě: Etapu měli zrušit. Lidi přede mnou uskakují

Posádka MM Technology přiznává, že si na začátku naordinovala klidnější tempo. „Protože tady člověk nikdy neví, co ho potká. Občas Čendu v kabině povzbuzujeme, aby vyšplhal kopec. Hledáte si cesty, padáte do tobogánů. Je to náročné, ale takový Dakar jsme si přáli. Za nás spokojenost. Každý, kdo tohle dojede je borec,“ popisoval Macík.

Etapa ovšem neproběhla úplně bez komplikací. „Řešili jsme elektroniku. Měli jsme potíže s čidlem a několikrát jsme museli zastavit. Tím jsme ztratili čas, ale to se v takových extrémech stane,“ říkal palubní mechanik David Švanda.

Smolný pátek třináctého

Ještě větší problémy měli oba jezdci týmu Tatra Buggyra ZM Racing Jaroslav Valtr a Martin Šoltys. Oba v dunách převrátili kamiony a následně si pomáhali. „Ráno jsem koukal na mobil a viděl, že je pátek třináctého. Hned mě napadlo, že na to nesmíme myslet,“ zmínil Valtr, který však skončil na boku hned zkraje etapy.

V druhé polovině se role otočily. „Jsem na sebe naštvaný. Dvakrát jsem to posr… Za šest let jsem neudělal tolik chyb. Nejprve jsme se v horku dřeli s Jardovým autem, a jak jsem byl unavený, tak jsem se snažil skočit dunu a přepadli jsme,“ láteřil Šoltys, který tatru na bok převrátil později ještě jednou.