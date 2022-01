Mediální česká stopa. Fotograf Chytka řídí na Rallye Dakar jedenáctičlenný tým

Navzdory vyrovnání svého i českého maxima z loňska Prokop netajil zklamání. "Nejede nám motor a nemáme výkon. Posádky, které jsme předjeli nebo startovaly za námi, nás předstihly na maximální rychlost jako nůž máslem. Naše maximální rychlost je někde kolem 152 až 155, zatímco oni jsou v limitu 170 km/h. Nebylo v našich silách vyvinout nový motor a tohle během Dakaru nezměníme," řekl Prokop a přál si proto co nejméně navigačních chyb.

Vedle hvězd Carlose Sainze, Mattiase Ekströma či Naniho Romy měl problémy i čtrnáctinásobný šampion Stéphane Peterhansel, který v úvodu havaroval a čekal na pomoc asistenčního vozu. Al- Attíja vede před Loebem o více než 12 minut, Prokop ztrácí dalších deset.

Michka stála lepší místo navigační chyba

Motocyklista Brabec ztratil na 17. místě na vítězného Daniela Sanderse z Austrálie 32:37 minuty a průběžně je člen týmu Strojrent Racing osmnáctý. Milan Engel dojel jednadvacátý, naopak Martin Michek, jenž obhajuje loňské desátého místo, ztratil přes hodinu.

"Do etapy jsem startoval druhý, nejvýše, co jsem kdy byl. Byla to malinko nevýhoda. Etapa byla krásná, písková, bavila mě. Fakt jsme s předkem ze začátku letěli. Bohužel se pak stala navigační chyba, což rozhodilo celý předek," popsal Michek. "Pětačtyřicet minut jsme bloudili ve skupinkách. Se mnou byl například Toby Price, Ricky Brabec a Benavides… Opravdu hodně lidí. Myslím, že nás zamotal Španěl Joan Barreda Bort. Když jsme jeli po pistě, tak se najednou vrátil zpátky a trošku to tam celý startovní pole rozhodil," dodal.

Kvůli dešti a povodním sáhli organizátoři ke změně programu. Místo pondělní maratonské etapy, kdy posádky nocují jinde než mechanici, se pojede jen normální rychlostní zkouška.