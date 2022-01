Prokop v neděli na slavné soutěži zazářil třetím místem, dnes se mu však v rychlé etapě vzhledem k handicapu ve výkonu vozu tolik nedařilo. "Je dobré, že nemáme žádné problémy. Doufal jsem ale, že tyhle etapy (tady) nebudou. Rozhodně nejsou hezké. Je to jen rychlý přejezd v písku, v kolejích, nic záživného, žádný prostor pro nás. Žádná navigace a výsledek tomu odpovídá," řekl Prokop na sociálních sítích. "Doufám, že dostaneme prostor se předvést. Teď je to o tom jen to přejet a vydržet," dodal.

Patnáctý etapový triumf na Dakaru si při šestém startu připsal devítinásobný rallyeový mistr světa Loeb, který na 338 km dlouhém měřeném úseku mezi Háilem a Artavíjí porazil druhého Attíju o 3:29 minuty. V průběžném pořadí Loeb zaostává za trojnásobným dakarským šampionem o více než devět minut. Prokop ztrácí na třetího Argentince Lucia Álvareze čtyři minuty.

Jsme mezi špičkou, radoval se Michek

Michek v neděli ztratil po problémech s navigací více než hodinu a po vydařeném prologu klesl až do páté desítky průběžného pořadí. Dnes se ale jezdci týmu Orion Moto Racing Group dařilo mnohem více, za nejrychlejším Joanem Barredou ze Španělska zaostal o 13:18 minuty a výrazně si polepšil. V čele je nově dnes druhý Sunderland, dosavadní lídr Daniel Sanders z Austrálie ztratil téměř 25 minut a je třetí.

"Jsem zase mezi špičkou. Ukázali jsme, že umíme jezdit rychle. Dneska byla speciálka opravdu tvrdá, hodně písková. Ze začátku se jelo po měkkém písku, bylo to rozbité jako prase," řekl Michek, jenž se musel vyrovnat se špatnou startovní pozicí. "Trať byla hodně rozsekaná. Ale potkával jsem kluky, co vyjížděli přede mnou. Jsem šťastný, že jsem se posunul. Dřu a makám, doufám, že se to zúročí," prohlásil.

Mediální česká stopa. Fotograf Chytka řídí na Rallye Dakar jedenáctičlenný tým

Nejlepším Čechem v kategorii je i nadále Jan Brabec, který byl dnes 24. a průběžně je o čtyři příčky výše. Milan Engel je zatím 31. a druhý v kategorii Original by Motul vypsané pro jezdce bez asistence.

Kategorii kamionů nadále kraluje tovární tým Kamazu, jehož členové obsadili první čtyři místa. Nejrychlejší byl Andrej Karginov, za kterým pátý Loprais zaostal o 6:51 minuty. Martin Macík byl dnes sedmý s odstupem více než patnácti minut. Hned za ním dojel Argentinec Ignacio Casale v barvách českého týmu Tatra Buggyra Racing, který je průběžně sedmý, hned před Macíkem.

Jede se na krev

"Dakar pěkně začal. Jede se na krev, každý jak umí. Od začátku se jelo rychle, pak to bylo na dvojkových dunách náročnější. Ale až na pár chybiček jsme si to užili," řekl Macík. Posádka kamionu Iveco bojovala s menším výkonem. "Měli jsme nějakou chybičku na motoru, takže jsme neměli stoprocentní výkon. Ale i to k tomu patří. Ztratili jsme tím tak deset minut, ale důležité je, že jsme v cíli," dodal člen týmu Big Shock Racing.

Podle původních plánů měla být druhá etapa na Dakaru maratonská a posádky neměly v bivaku využívat pomoc mechaniků a dalších členů týmů. Kvůli dešti a zaplavenému bivaku ale organizátoři cíl změnili a povolili týmovou pomoc. Kvůli podmínkám na trati etapu zrušili pro kategorii Klasik, jejíž nedělní výsledky zatím oficiálně nezveřejnili.