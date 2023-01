V závěrečné dějství maratonské soutěže čekala na posádky 136 km dlouhá rychlostní zkouška a přesun do cílového města Dammám. Prokop za nejrychlejším Francouzem Guerlainem Chicheritem zaostal o 7:12 minuty a spolu s navigátorem Viktorem Chytkou skončili dvanáctí. To však na celkové umístění nemělo vliv.

Při osmém startu na Dakaru se Prokop prosadil potřetí do první desítky. „Jsme v cíli, šestka je potvrzená, což je úžasné,“ radoval čtyřicetiletý pilot. „V neděli šlo hlavně o to dovézt Šreka do cíle, a to se podařilo,“ dodal šťastný pilot, který vedle svého nejlepšího výsledku vyrovnal i české historické maximum z roku 2019.

Martin Prokop na Dakaru:

