Za deset měsíců ale dakarská amazonka nebude v Saúdské Arábii řídit ani jednu ze svých předchozích hraček. Plánuje, že na Rallye Dakar 2022 vyrazí s automobilem.

To znamená, že se chystá na dakarský start už ve třetí kategorii. A to se ještě žádnému českému pilotovi nepodařilo. „Pokud se to stihnu naučit,“ culí se jako vždy pozitivní Ollie, která se domluvila na spolupráci s týmem Ultimate Dakar Racing Tomáše Ouředníčka.

„Pronajala jsem si auto. Je to něco nového, ale o to víc mě to láká. Tomáš mě oslovil a možnost spolupráce mě hned nadchla. Jsem za tuhle šanci a výzvu moc ráda,“ hlásí šestatřicetiletá závodnice.

Musí se naučit točit s volantem

Roučková by měla usednout do vozu Toyota Land Cruiser 120, který bude upravený pro kategorii T2, což jsou produkční auta s povinnými úpravami. A právě na nich se pracuje.

„Už má něco za sebou, dokonce startovalo na Dakaru. Momentálně je do šroubku rozebrané a snažíme se ho předělat na nového závoďáka. Řidičsky musím jít krok za krokem. Proto je pro mě kategorie T2 vhodná. Silné auto, s jakým jezdí Tomáš, bych pod zadkem neudržela,“ přiznává.

První ostré jízdy jsou naplánovány na konec března. „Chtěla bych co nejdřív vyjet, ale uvidíme, co nám covid dovolí,“ přemítá rodačka z Děčína.

„Musím se s volantem naučit. Tohle je plnokrevný dospělý auto. Řídí se úplně jinak než čtyřkolka nebo bugina. Všechno je úplně jiný a na všechno si budu muset zvyknout. S Tomášem jsme ale domluvení, že spolu budeme trénovat, a že mě naučí jezdit.“

Věc má ale háček v tom, že zatímco Ollie pobývá za Prahou, Tomáš je z Velkého Meziříčí. „V tom to máme za současné situace těžké. Nemůžeme moc cestovat,“ krčí rameny.

S navigátorem se sejde až v září

„Vedle volantu se musím sžít i s navigátorem,“ pokračuje Roučková. Mužem na vedlejší sedačce bude kamarád Robert Knobloch, řečený Chesneck. Jejich testovací soutěží by měla být zářijová Marocco Desert Challenge a s Robertem svezou až tam. Do té doby totiž bude pracovně uvázán ve Vietnamu.

Knobloch na Dakaru sice nikdy nebyl, ale menší vytrvalostní soutěže poznal ze sedla motocyklu. S Ollie se před lety seznámili na rallye v Albánii. Dostal se tam do problémů, s motorkou zapadl do bahnité propasti a stroj nemohl vyprostit.

„Pomohla jsem mu motorku vytáhnout a až později jsem se dozvěděla, že na ní přijel z Česka. Po závodě na ní zase po vlastní ose jel domů. Něco neskutečného,“ kroutí ještě dnes hlavou. „Důležité je, že umí navigovat, to je pro mě hlavní. Moc se do Saúdské Arábie těšíme.“

Aby mohla Ollie uskutečnit své sny, musí naplnit pětimilionový rozpočet. V tom bude opět spoléhat i na své příznivce. „Podpoře se meze nekladou, kdyby chtěl někdo dodat třeba řasenky, bylo by to super. Tu umím ztratit i v zavřeném stanu,“ dodává se smíchem.