Fanouškům rychlých aut se každým dnem zvyšuje tep. Termín Středoevropské rally (26.-29. října) se totiž rychle blíží. Až se v Česku, Bavorsku a Rakousku uskuteční podnik mistrovství světa v rallye, bude klíčovou osobou ředitel soutěže Andreas Dinzinger.

Andreas Dinzinger, ředitel Středoevropské rally si přeje korunovaci mistra světa | Foto: Central European Rally

Čtyřiačtyřicetiletý muž z Waidhofenu stojí v čele mezinárodního týmu organizátorů, který připravil pro účastníky předposledního dílu šampionátu WRC přes 300 kilometrů nových tras, na nichž drtivá většina pojede poprvé.

„Největší odměnou by pro nás byla korunovace mistra světa,“ nechal se slyšet Dinzinger v rozhovoru pro média. Přání se mu může za dva týdny splnit. Po nedávné Chilské rallye vede obhájce titulu Fin Kalle Rovanperä s náskokem 31 bodů před Britem Elfynem Evansem. Oba jsou členy týmu Toyota a s předstihem si už zajistili triumf v Poháru konstruktérů.

S čím se musíte v posledních dnech vypořádat?

Na specifika WRC se doškolovali poslední stevardi. Na 18 rychlostních zkouškách jich bude 1700. Když se vezme v úvahu, že včetně pomocníků v okolí bude na rychlostních zkouškách ve službě kolem 2400 lidí, je zřejmé, jaké nás čeká logistická výzva.

Objevují se nečekané překážky?

Vždycky se najdou drobnosti, které je třeba upravit. Projíždíme lesy a zemědělskými regiony, takže se někde může nečekaně objevit třeba hromada klád. Taková potenciálně nebezpečná místa je pak třeba dodatečně zabezpečit, na což jsme samozřejmě připraveni. Bezpečnost je na prvním místě. Trasa přes tři země hraje v koncepci Středoevropské rally důležitou roli.

Ilustrační fotoZdroj: Central European Rally

Jak funguje spolupráce v mezinárodním týmu?

Musíme dodržovat různé homologační procedury z každé země, což je občas složité, ale na druhou stranu spojujeme síly zkušených organizátorů a nejkrásnější tratě tří regionů. Navíc se touto formou organizace hlásíme k myšlence mezinárodní spolupráce.

Velkou roli může sehrát počasí

K tomu je ale potřeba součinnost a pochopení s mnoha jednotlivci a úřady…

To rozhodně. A jsme moc rádi, že jsme se téměř všude setkali s otevřenými dveřmi. Samozřejmě to byl dlouhý a časově náročný proces, než jsme se dohodli se všemi odpovědnými orgány v Německu, Rakousku a Česku. Od místních starostů a zastupitelstev, přes okresy a kraje až po úroveň spolkových zemí jsme museli absolvovat mnoho jednání a schvalování. Bylo potřeba spolupracovat napříč všemi oblastmi.

Na co se mohou návštěvníci Středoevropské rally obzvlášť těšit?

Jsou to především opravdu náročné rychlostní zkoušky. Pro diváky jsme připravili nejlepší možná místa, aby si mohli užít návštěvu rallye se vším všudy - od příjezdu a parkování až po výhled na tratě. Pro týmy a piloty to bude velká výzva, protože nikdo trasy nezná, navíc v každé zemi mají odlišné charakteristiky. Velkou roli může sehrát i počasí. Na konci října může být mokro a kluzko i kvůli listí, což dělá tratě ještě náročnějšími.

Na co se těšíte jako ředitel soutěže?

Jsme hrdí na to, že můžeme celému světu ukázat krásnou krajinu na hranici tří zemí. Jde o regiony s vynikajícím turistickým zázemím. Ať už se jedná o start v srdci Evropy v Praze, krásnou šumavskou přírodu nebo servisní park v Pasově. Navíc jsme předposledním podnikem sezony WRC a je možné, že v cíli bude korunován mistr světa. To by pro mě osobně bylo to nejlepší ocenění