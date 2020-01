Prokop se stejně jako v neděli potýkal s defekty, opět ho postihly třikrát. "Přehazovali jsme roztrhané gumy, jedna začala hořet… Sto kiláků před cílem už jsme neměli rezervu, takže jsme museli jet pomalu," líčil Prokop na facebooku.

Problémy měl i s viditelností a navigací. "Hrozně se práší, motorky práší skoro stejně jako auto. A ve spleti těch motorek jsme vybrali špatný kaňon a zajeli jsme si spoustu kilometrů," popsal Prokop kritický moment, který podle něj nastal krátce poté, co minul Fernanda Alonsa s utrženým kolem. Exmistr světa formule 1 nabral opravou dvouapůlhodinovou ztrátu.

"Potřebovali bychom nějakou dobrou etapu, abychom se kopli trochu dopředu a dostali se do tempa, protože tohle není na psychiku ideální," dodal Prokop.

Martin Macík mezi kamiony zajel čtvrtý čas při triumfu nového průběžného lídra Sergeje Vjazoviče z Běloruska a celkově je i nadále pátý. Aleš Loprais je sedmý.

"Jede se nám výborně. Měli jsme jen jeden navigační výlet navíc, když jsme se vraceli pro bod, o kterém jsme si původně mysleli, že ho máme," uvedl Macík na facebooku. Stejně jako Prokop si stěžoval na prašnost. "Za jednou z bugin jsme vjeli do díry a šli jsme do vzduchu. Byla to levá, pravá, horní, dolní, ale dopadli jsme dobře, auto to vydrželo a jelo se dál," dodal pilot týmu Big Shock Racing.

Engel si polepšil

Mezi motocyklisty vybojoval premiérové etapové prvenství v kariéře Ross Branch z Botswany. Třináctý muž minulého ročníku a nejlepší nováček vyhrál s náskokem 84 sekund před Britem Samem Sunderlandem. Vítěz Rallye Dakar z roku 2017 Sunderland se po problémech Australana Tobyho Price stal novým vedoucím jezdcem. Milan Engel zajel 24. čas a na 24. místo si polepšil i celkově.

"Etapa byla náročná, ale jelo se mi dobře. Startoval jsem mezi rychlými (jezdci) a snažil jsem se jich držet. Byla ale obtížná navigace, takže se to míchalo a strašně se prášilo. Měl jsme nějaké krizovky, ale všechno je OK," uvedl Engel.

Rallye Dakar - 2. etapa: Vadž - Naúm (401 km celkově/367 km rychlostní zkouška):



Automobily: 1. De Villiers, Bravo (JAR, Šp./Toyota) 3:37:20, 2. Terranova, Graue (Arg./Mini) 3:57, 3. Al Kasímí, Panseri (SAE, Fr./Peugeot) -5:42, …15. Prokop, Chytka (ČR/Ford) -25:50, 20. Zapletal, Sýkora (ČR, SR/Ford) -35:38, 42. Vaculík, Plechatý -58:29, 48. Ouředníček, Křípal (všichni ČR/Ford) -1:11:36.



Průběžné pořadí: 1. Terranova 7:07:36, 2. Sainz, Cruiz (Šp./Mini) -4:43, 3. Attíja, Baumel (Kat., Fr./Toyota) -6:07, …13. Prokop -30:15, 18. Zapletal -57:07, 30. Vaculík -1:39:56, 49. Ouředníček -2:39:29.



Motocykly: 1. Branch (Botsw./KTM) 3:39:10, 2. Sunderland (Brit./KTM) -1:24, 3. P. Quintanilla (Chile/Husqvarna) -2:21, …24. Engel -22:28, 32. J. Brabec -38:18, 33. Michek -39:00, 57. Krejčí (všichni KTM) -1:22:46, 60. Vlček -1:34:47, 108. Veselý (všichni ČR/Husqvarna) -2:28:07.



Průběžné pořadí: 1. Sunderland 7:05:22, 2. P. Quintanilla -1:18, 3. Benavides (Arg./Honda) -1:32, …24. Engel -47:44, 30. Michek -1:06:08, 31. J. Brabec -1:09:01, 54. Krejčí -2:41:34, 55. Vlček -2:46:36, 117. Veselý -5:04:33.



Čtyřkolky: 1. Casale (Chile/Yamaha) 4:46:07, …8. Tůma (ČR/Yamaha) -55:57.



Průběžné pořadí: 1. Casale 9:03:44, …11. Tůma -3:21:41.



SSV (buggy): 1. Contardo, Vinagre (Chile/Can-Am) 4:13:30.



Průběžné pořadí: 1. Contardo, Vinagre (Chile/Can-Am) 8:21:15.



Kamiony: 1. Vjazovič (Běl./Maz) 3:47:44, 2. Sotnikov -1:46, 3. Karginov (oba Rus./Kamaz) -2:07, 4. Macík (ČR/Iveco) -10:47, …7. Loprais (ČR/Praga) -25:05, 14. Šoltys (ČR/Tatra) -43:22.



Průběžné pořadí: 1. Vjazovič 7:29:52, 2. Sotnikov -4:20, 3. Karginov -7:12, …5. Macík -14:06, 7. Loprais -34:47, 9. Šoltys -46:41.