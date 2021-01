V pátek 8. ledna byla posádka Aleše Lopraise čtvrtá nejrychlejší na zkráceném testu (347 km) šesté etapy. O vavříny svedla vyrovnaný souboj se čtveřicí kamazů a Bělorusem Alexejem Višněvským s mazem. Tato šestice se ve výsledcích vměstnala do sedmi minut.

„Páteční etapa byla hodně rozhoupaná, písečná, dunová, se spoustou skoků i zrádných děr. Zezačátku jsme jeli moc pěkně,“ popisuje Aleš Loprais, jehož později mírně přibrzdila technika opotřebovaná prvním závodním týdnem.

„Zhruba v půlce etapy se unavily tlumiče, takže pak už poskakovala jako žába. Stále jsme se snažili držet tempo, ale v poslední pětině testu jsme měli trochu problémy s palivem. Museli jsme zvolnit a modlili se, ať se dostaneme do cíle. Podařilo se a výsledek je velmi slušný.“

Posádka Aleš Loprais, Khalid Alkendi a Petr Pokora sice klesla na páté místo absolutně, ale na Rusa Ajrata Mardějeva, který s kamazem vyhrál páteční etapu a poskočil na třetí příčku, ztrácí jen nepatrně víc než pět minut. Od Mardějevova týmového kolegy Dmitrije Sotnikova, jenž v polovině soutěže vede, ji dělí hodina a sedm minut.

Den odpočinku

V sobotu čeká účastníky Rallye Dakar den odpočinku v Háilu. Za sebou mají sedm dnů závodění, během nichž absolvovali 2288 kilometrů rychlostních zkoušek. Přesto na ně drsnější část pravděpodobně teprve čeká.

V neděli je znovu do tempa dostane maratonská etapa, v jejímž cíli se budou muset obejít bez pomoci ostatních členů svých týmů. Celkem organizátoři na druhý týden naplánovali ještě o sto kilometrů speciálek navíc.

Sobota tak bude volnějším dnem pro soutěžní posádky, ovšem mechanici budou mít napilno. V případě Pragy V4S DKR je v plánu pouze běžná údržba a preventivní výměny některých komponentů, s nimiž se počítalo už před závodem.

Pracovat se však bude také na druhém kamionu frenštátské stáje - Tatře Jamal posádky Jan Tománek, Tomáš Kašpárek, Jiří Stross, která ve čtvrtek ze závodu odstoupila, ale v neděli by se měla na trati objevit v rámci Dakar Experience. Její přítomnost může právě při maratonské etapě sehrát klíčovou roli.

„Sehnali jsme novou převodovku, ale není úplně stejná. V Háilu budeme muset obě převodovky rozdělat a z nové vše naskládat do původního obalu. Pokud se neobjeví žádný zádrhel, mělo by se to podařit,“ věří Jan Tománek.