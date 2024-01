Šéf Buggyry Martin Koloc je spokojený s tím, jak si jeho jezdci vedli na Rallye Dakar. Aliyyah Koloc v elitní kategorii automobilů, stejně jako piloti tří kamionů Tatra Buggyra ZM Racing, absolvovali nejtěžší Dakar v Saúdské Arábii.

„Podle mě to byl určitě nejnáročnější Dakar v Saúdské Arábii. A řekl bych, že byl náročnější než ten v Jižní Americe. Zkoušeli jsme nový formáty, ale každopádně já si myslím, že obdiv a smeknutí čepice patří všem, který Dakar vůbec dojeli a potažmo dosáhli dobrého výsledku. Letošní rok oddělil jezdce, kteří se tomuto sportu věnují celoročně, od těch, kteří jezdí více méně jenom Dakar,“ uvedl boss největšího českého dakarského týmu ve dvou stopách.

Teprve 19letá Aliyyah Koloc se mezi hvězdami Ultimate v žádném případě neztratila. „Je to nejvyšší kategorie, ve které jedou automobilky. Je tam 32 plně profesionálních jezdců, další skoro dvě desítky poloprofesionálních pilotů, kteří za sebou mají už několik Dakarů. Je to nepředstavitelná konkurence, něco jako hrát světový tenis v první padesátce,“ vysvětlil.

Zdroj: Buggyra media

Dosažený výsledek mladé závodnice při jejím prvním startu v kategorii Ultimate považuje Koloc za skvělý. „To, že Aliyyah skončila 25. celkově a drží si 12. místo v mistrovství světa, kde za sebou nechala velká jména, k tomu není moc co dodat. V Čechách jsme zhýčkaní tím, že kamiony historicky jezdí na prvním až desátém místě. Kdo je za desítkou, toho lidé vnímají tak, že na Dakaru nemá co dělat. Ale to je měřítko v kamionech. Třída Ultimate je naprosto někde jinde. A mně nedá, než smeknout čepici před Martinem Prokopem, který v téhle třídě letos obstál jako netovární jezdec s fantasticky připraveným autem a bezvadně fungujícím týmem,“ pochválil Koloc českého jezdce, který se před Dakarem připravoval v dunách také s Aliyyah.

„Aliyyah se toho těžkého úkolu od začátku zhostila fantasticky. Jela bez chyb, s přehledem a škoda druhé etapy, kde jsme našli výrobní vadu na přední nápravě a zaplatili za ni. Ale jinak jsme neměli problém se spolehlivostí a Aliyyah se zrychlovala každou etapu. Její skvělý výsledek v Chrono48 je odrazem toho, kdo jak uměl jet v dunách. A duny jsou její nejsilnější stránka,“ vyzdvihl Koloc jízdu své dcery v nekonečných písečných dunách pouště Empty Quarter.

Letos se v soutěži testovala i psychická odolnost jezdců. „Tam je Aliyyah také silná. Podle mého názoru je cross-country asi nejvíce náročný sport na světě z hlediska mentální odolnosti. Jedna etapa je jako když hrajete o mečbol v tenise celých sedm hodin. Každá malá chyba, kterou uděláte, je fatální a může to být konečná pro celý Dakar. Průměrná tepová frekvence v autě je 160 až 165 tepů za minutu. To je ohromný fyzický výkon a nesmírná psychická zátěž. Z Aliyyah roste lídr týmu. Vidím, že tým jde za ní, ona s ním správně komunikuje a sdílí všechny informace,“ popsal šéf týmu náročnost dálkových rally.

Sezona přitom pro Aliyyah teprve začala. Za čtrnáct dní pojede na Rally Hail v rámci šampionátu Středního východu. Mladá závodnice by měla jet i celý zbytek mistrovství světa, které odstartovalo právě Dakarem.

Koncept EVO3 obstál, teď přijde na řadu další vývoj

Premiéra Tatry Buggyry EVO3 splnila očekávání. Vůz pilotovaný Pascalem de Baarem, který na poslední chvíli nahradil zraněného Martina Šoltyse, absolvoval celý Dakar. Tím byla úspěšně završena první fáze vývoje nového speciálu.

„Pascal de Baar splnil přesně to, co jsme od něj očekávali. Máme 6 000 km dat, víme, co na tom autě potřeba zlepšit. Zásadní koncept EVO3 je výborný. Budeme se zabývat hlavně optimalizaci chlazení. Objevily se nějaké navigační chyby, ale letošní výsledek nebyl zvlášť důležitý, protože pro nás jsou důležité poznatky z trati,“ prohlásil Koloc.

Letošní start na Dakaru byl jen začátkem náročné cesty vývoje kamionu, který má jasný cíl – zařadit se mezi špičku závodního pole trucků. „Víme, že jsme na správné cestě. Už za 14 dní spouštíme stavbu upgradovaného speciálu pro Dakar 2025. Víme, co je na autě potřeba udělat trochu jinak. Ale zásadní koncept je v pořádku a ve voze vidíme obrovský potenciál. Kdo s ním pojede, to zatím nevím. Jestli Martin Šoltys pojede příští rok s tímhle autem, nebo s novým, to se ještě dohodneme,“ dodal Koloc.

Zdroj: Buggyra media

Jedním z problémů, který bude třeba vyřešit do příštího ledna, jsou pneumatiky. „U nového typu pneumatik Michelin se s problémy potýkaly úplně všechny posádky. Byly tu časté náhodné defekty. Některé defekty způsobily průrazy, ale hodně jich bylo zaviněných separací běhounu za relativně nízkých teplot. To je problém, který budeme muset vyřešit s výrobcem pneumatik,“ popsal Martin Koloc komplikace s pneumatikami.

Za Buggyru letos na Dakaru startovali také obě Tatry Phoenix. Zkušeného Jaroslava Valtra doplnil úplný nováček Daniel Stiblík.

„Posádku Dana Stiblíka jsme hodili do vody a nechali plavat, aby poznatky a zkušenosti nabrali přímo na Dakaru. Předtím s Tatrou jezdili hodinu. Rozhodli jsme se jít do tohoto rizika v rámci projektu Buggyra Academy. Dan nemusí být nejrychlejší, ale bude schopný pomáhat ostatním. V průběhu času by se měl začít zlepšovat, abychom od něho mohli ve výhledu pěti let čekat nějaké dobré výsledky. Na to, že jeli první Dakar, kluci zabojovali. Jsem na ně pyšný,“ zhodnotil šéf týmu snahu dakarských nováčků.

„Jarda Valtr jel dobré i slabší etapy. Před Dakarem měl možnost se rozhodnout, jestli pojede v EVO3, nebo prověřeným Phoenixem. Nakonec se rozhodl pro Phoenixe, který byl kompletně zrepasovaný. Měl proti loňskému roku nějaká vylepšení ve směru spolehlivosti. Auto podle mě fungovalo pěkně. Víme, že není vyhrávací, ale je ten truck na nějaké to třetí až šesté místo měl. Bohužel Chrono Stage rozhodla o tom, že jsme byli ze hry,“ sdělil Koloc.

„V sekci Tatra si nesmírně vážím nasazení všech mechaniků. Už od prvního dne, kdy jsme přijeli do Saudské Arábie, vydrželi non-stop čtyři dny pracovat na úpravách EVO3. Fantastickou práci odvedli u všech aut. Kluci si zaslouží ohromný obdiv,“ poděkoval Koloc celému týmu.