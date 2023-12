Aby mohl jet kategorii Original by Motul, určené pro jezdce bez asistence, musel přesvědčit organizátory Rallye Dakar. „Asi se jim nezdálo, že jsem dvakrát dojel čtvrtý,“ líčil o nadcházejícím vystoupení na Rallye Dakar motocyklista David Pabiška. Slavný závod bude absolvovat už popatnácté, tentokrát ale sólo, tedy bez mechanika a další podpory.

David Pabiška před Rallye Dakar 2024 | Foto: se svolením Ivany Roháčkové

Drsná kategorie, v níž je jezdec odkázán sám na sebe, je vlastně jakýmsi návratem k dávným kořenům Rallye Dakar na africkém kontinentu, kdy závodníci neměli zdaleka takové zázemí, jako v současnosti. Tato skupina motorkářů tak jako jediná naplňuje podstatu vytrvalostní motoristické soutěže, jak vypadala v minulém století.

„Kdo se v Original by Motul umístí na prvních třech místech, už příště nesmí jet, a tak jsem se musel ohradit, že jsem opravdu nebyl na pódiu,“ popisoval motocyklista, jehož čeká na Rallye Dakar jubilejní patnáctá účast, což z něj dělá jednoho z nejdéle sloužících českých dakaristů.

Motocyklová armáda MRG. V sestavě na Dakar je pět dravců, říká Krajčovič

Poprvé startoval už v roce 2007, kdy se Dakar jel naposledy v Africe. Další ročníky nastřádal na jihoamerickém kontinentu, nyní bojuje s pouštními nástrahami v Saúdské Arábii.

„Jednou jsem jel jako navigátor v kamionu. Kromě roku 2022, kdy jsem musel odstoupit kvůli covidu, jsem závod pokaždé dokončil,“ poznamenal osmačtyřicetiletý motorkář, jehož nejlepším výsledkem v absolutním pořadí je osmnácté místo z roku 2014.

Original by Motul nebo-li Malle Moto, jak se motorkářské třídě bez mechanika také říká, jedou závodníci s červenými čísly a Pabiška nezastírá, že je pro něj ne nepodstatnou výhodou ekonomická stránka. „Kdybych jel hlavní soutěž s mechanikem, náklady by se zvýšily o půldruhého milionu. Takhle ušetřím.“

Klymčiw pojede Dakar pro Paraple. Když to klapne, bude to největší výhra, míní

Dakar podle něj není o rychlosti. „Snažím se o jízdě a navigaci přemýšlet. Rád jdu proti proudu a vždycky mě potěší, když porazím někoho z elitní kategorie, kdo jede vabank. Oni pak jen koukají a ptají se, co tam mezi nimi dělám,“ culil se Pabiška, který nechtěl vyslovit cíl, s jakým na Dakar jede. Není však tajemstvím, že to jsou stupně vítězů.

Hlavně stihnout letadlo

Hodně se mluví o osmačtyřicetihodinové etapě v dunách. Její trasa povede čtvrtou největší pouští na světě Rub al-Chálí a každý závodník nebo posádka si sami určí, jakou část asi 584 km dlouhé trasy absolvuje první a druhý den.

„Náročnost 48h chrono se těžko odhaduje. Zvlášť když do jednoho z provizorních bivaků musíme dorazit do čtyř odpoledne. Bude to zajímavé i z toho důvodu, že potom nás čekál etecký přesun do Rijádu. Bude potřeba stihnout odlet, jinak by asi nezbývalo nic jiného, než těch 800 kilometrů ujet, a to by ukrojilo značnou část dne odpočinku. Takže bude potřeba myslet i o den dopředu,“ přemítal.

Podmol se chystá pokořit Dakar. Abych tam neměl potřebu jet znovu, říká

„Chci jet v klidu, abych nedopadl jako dřív, když jsem se na začátku zranil, a pak dva týdny pokračoval v bolestech,“ vykládal jezdec, jehož čeká po dojetí každé etapy pod dohledem komisaře servisování a opravy svého stroje.

Teprve pak může myslet na sebe. Organizátoři mu přepravují stan, tašku s osobními věcmi a nářadím.

Rallye Dakar se pojede již popáté v Saúdské Arábii. Startuje se 5. ledna 2024 v Alule na západě Arabského poloostrova, trasa pouštní soutěže pak zamíří na východ. Do cílového města Janbú na pobřeží Rudého moře posádky doputují 19. ledna.

David Pabiška před Rallye Dakar 2024Zdroj: se svolením Ivany Roháčkové

Z Čechům jede v Original by Motul ještě Libor Podmol. „Je dobře, že tam budeme dva. Je to fajn kluk, těším se na spolupráci,“ usmál se rodák z Liberce. „Do prologu vstoupím s velkým respektem a pokorou, protože to bude sakra těžký. Snad to dostrkám až do Janbú, ale do Saúdské Arábie jedu závodit. Není to výlet na Kokořín.“