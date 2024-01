V pátek se roztáčí velká a nebezpečná ruleta jménem Rallye Dakar. Jaká bude tentokrát? Nejvíc o tom ví ředitel soutěže David Castera. „Dali jsme si za úkol, aby pátý ročník v Saúdské Arábii byl od přesunu rallye na Blízký východ nejtěžší. Myslím, že se nám to podařilo,“ prohlásil Francouz, který si na Dakaru připsal devět účastí, přičemž jel na motocyklu i v autě.

Nová Tatra Buggyra Evo3 pro Dakar 2024 | Video: Deník/Pavel Mikeš

Před startem se nejvíc skloňuje dunová dvojetapa Chrono 48. Co se dá od ní a dalších nástrahách 46. ročníku očekávat, vyprávěl Deníku Josef Kalina, legendární navigátor Karla Lopraise, s nímž na Dakaru třikrát triumfoval.

„Jsem na novinku zvědavý, i když se v podstatě jedná o maratonské etapy bez servisu. Patří k tomu i zařazení několika bivaků, do nichž musí řidiči povinně po 16. hodině zabočit,“ vypráví Kalina, který letošní Dakar prožije jako televizní spolukomentátor.

Rallye Dakar 2024Zdroj: Deník

Opět hrozí vodní přívaly

„Nebude to však uzavřený parc fermé, a tak posádky mohou bez asistence přes noc techniku ladit a opravovat. Pokračovat mohou až druhý den od sedmi ráno,“ zmiňuje muž, který byl u toho, když se v osmdesátých letech minulého století vydaly na slavnou africkou pouť do Dakaru první československé kamiony.

Upozorňuje také na fakt, že po dni volna hrozí v severnější hornaté oblasti Saúdské Arábie stejně jako loni velice nepříjemné deštivé počasí, kroupy anebo i sníh. „I letos tam jsou záplavy. Je to i tím, že pouštní písek nesaje vodu, vytvoří se jezera a způsobuje rozlévání vádí,“ vysvětluje.

Rok po tragédii. Loprais váhal, teď se vrací na Dakar: Chci zlatého beduína

„Problém arabského Dakaru spočívá v tom, že se organizátorům nechce zavést trasu na jih k jemenským hranicím, kde není příliš bezpečno. Tím pádem se tratě v podstatě opakují, i když jsou pokaždé namalované trochu jinak,“ pokračuje čtyřiasedmdesátiletý pouštní vlk.

Čechy budou jako obvykle nejvíc zajímat kamiony. Z nich mají tři posádky vysoké ambice. Když budeme vycházet z loňského ročníku, tak Martin Macík skončil druhý, Jaroslav Valtr pátý a Aleš Loprais ve chvíli, kdy musel kvůli tragické nehodně odstoupit, byl dokonce na prvním místě.

Zdroj: se svolením Buggyra media

Skončí 23 let dlouhé čekání?

„Nesmíme však zapomenout, že oproti nedávné minulosti chybí sedm náklaďáků z Ruska a Běloruska. Účast je tak chudší, ale opět se rýsuje velká česko-nizozemská tahanice. Poslední vítěz Janus van Kasteren má skvělé auto, stejně jako Gert Huzink a zástupci rodiny van den Brinků - otec Martin a syn Mitchel,“ jmenuje největší soupeře pro české kamioňáky.

Ti na vítězství čekají od roku 2001, kdy naposledy triumfoval Karel Loprais, Alešův strýc. „Klidně může vyhrát. Stejně jako Macík, který má špičkové auto. Oba jezdit umějí. To Valtrův vůz je přeci jen o generaci starší, ale jeho výhodou je to, že bude mít v kabině bratry Kiliánovi, což z nich dělá špičkovou posádku,“ upozorňuje.

V Čendovi ponorka nehrozí. Rozhoduje většina, i když jsem proti, tvrdí Macík

Kategorie automobilů je tradičně nesmírně našlapaná. „Dá se očekávat velká bitva hvězd dálkových rallye. Minimálně deset vozů může myslet na prvenství. Pro Martina Prokopa by v nabité konkurenci bylo zopakování loňského šestého pořadí obrovským úspěchem.“

To samé platí o motorkářích a Martinu Michkovi. „Pokud by mezi továrními jezdci vylepšil své maximum (10. místo v roce 2021-pozn.red.), bylo by to něco úžasného,“ dodává Kalina.