Už se zdálo, že na bohatýrské časy Karla Lopraise, kdy s tatrou šestkrát triumfoval na Rallye Dakar, bude těžké navázat. Ruská soldateska se čtyřmi vozy (a s nimi další tři běloruské kamiony) ovládla africké, jihoamerické a posléze i saúdskoarabské pisty.

Za dvě dekády ruské kamazy jen třikrát dovolily Nizozemcům vystoupit na piedestal. Češi sice měli vždycky vysoké ambice, avšak z nejrůznějších příčin zůstávali v poli poražených. Situace se změnila, až když válka na Ukrajině vystavila Rusům stop.

Loni dojel Martin Macík druhý a Aleš Loprais kvůli tragické události odstoupil z prvního místa. Letos se už česká kamionová škola dočkala. Přišlo slavné vítězství po 23 letech a úžasný double po dlouhých šestatřiceti zimách.

Deník oslovil experta na motoristické maratony Josefa Kalinu a podle jeho mínění se jednalo o zasloužené dvojité prvenství.

Výhodou je zkušený navigátor

„V česko-nizozemském zápolení jsme měli navrch. Důvodů je víc. Mladý Macík je u nás podle mě jediným profesionálním kamionovým jezdcem,“ ohlíží se za uplynulými dvěma týdny legendární navigátor, který po boku Karla Lopraise slavil v Africe tři vítězství.

„Fyzicky trénuje jako vrcholový sportovec. S kamionem má možnost často jezdit, takže mu nehrozí, že by vypadl z role a delší dobu nedržel volant v ruce. Několikrát za rok si vyzkouší závodění na menších akcích,“ pokračuje.

„Osobně si myslím, že kdyby se utkal s Rusy a Bělorusy, tak by s ním - ale i s Alešem - měli velké problémy. Mates je dneska už světovým závodníkem. Dozrál a má to v hlavě srovnané. Je zabezpečený, díky aktivitám rodinného týmu MM Technology má skvělé zázemí,“ vypráví Kalina.

Za přednost čtyřiatřicetiletého Macíka považuje, že si v posádce kamionu Čenda dobře rozumějí a má vedle sebe zkušeného navigátora. „Franta Tomášek s ním jezdí už devět let. Navíc se znají od dětství a jsou naladění na stejnou vlnu. Pořád se chechtají a jsou samá sranda.“

Leží na Lopraisovi stín slavného strýce?

Aleš Loprais je o deset let starší a jako by na něm ležel stín jeho slavného strýce, který si vysloužil přezdívku Monsieur Dakar. Kalina jeho synovce považuje trochu za smolaře. „V jeho autě občas něco zarachtá a to ho přibrzdí. Ve finále to je pak hlavně otázka štěstí,“ přemítá čtyřiasedmdesátiletý Kalina.

O vítězství podle něj rozhodla novinka Chrono48. „Byla to dvoudenní dunovka, kde šlo o to, aby se tam kamion nepřevrátil, což se řadě posádek stalo. Ale Matesovi to vyšlo. V dunách trénuje a umí je přejet. Hlavně nepropadl šílenství, že se za každou cenu musí hnát dopředu.“

Kalina staví Macíka a Lopraise řidičsky zhruba na stejnou úroveň. „Poslední etapy, kdy Macíkovci vedli, už to byla z jejich strany hlavně strategie. S mankem okolo dvou hodin, nemohou soupeři moc nadělat. Jeli chytře, aby o náskok výrazně nepřišli,“ míní.

Jakou odvetu nachystají Nizozemci?

Lopraise naviguje mladý Jarda Valtr. „Na rozdíl od Tomáška je to vážnější typ, ale velice šikovný. Oproti svému tátovi, který je jako řidič pěkný divočák, je kliďas. Ale nejsem s nimi v kabině, a tak je možné, že nedokáže Aleše víc usměrnit. Ono je totiž důležité, aby navigátor dokázal říct: Teď ne! To se však může do budoucna změnit,“ myslí si.

Jako příslib do budoucna vidí druhého potomka z Valtrovic klanu Michala, který si se starším kamionem nevedl vůbec špatně. „Myslím, že z něj jednou bude hvězda. Jednak to má v genech a pak k má k závodění vyvážený a seriózní přístup. Nic ho nerozhodí, je to takový chladně uvažující pilot,“ tvrdí.

O nizozemských rivalech si Kalina myslí, že se náležitě přichystají na ročník 2025. „Určitě se jen tak nevzdají. Jednak se bude chtít na odvetu řádně připravit loňský vítěz Janus van Kasteren a s ním minimálně další dva kohouti - Mitchel van den Brink a Michiel Becx,“ dodává Kalina.

Tak se nechme překvapit.