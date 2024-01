Desátou etapou o délce 371 kilometrů se letošní Rallye Dakar zase o něco přiblížil ke svému konci. Posádka MM Technology ve složení Martin Macík, František Tomášek, David Švanda ji dojela v závodním, ale rozumném tempu na druhém místě. V celkovém pořadí se stále drží v čele. Druhý Aleš Loprais ztrácí už přes dvě hodiny.

Rallye Dakar se chýlí ke konci | Foto: se svolením Roberta Balcara

Závodní speciál Iveco zvaný Čenda dokončil i středeční etapu bez technických závad a větších poškození a terén v oblasti Úla byl pro navigaci přívětivý. Ve skalách pak s vlajkami čekala spousta českých fanoušků.

„Ze začátku to bylo tvrdé. Jeli jsme hodně v prachu, postupně jsme se ale dostali i na písek a do skal. Nejeli jsme na hraně, v téhle fázi Dakaru je důležité neletět bezhlavě do cíle, ale zvažovat, co stojí za určitý risk a co ne. Navíc musím pochválit navigaci, dneska byla úplně bezchybná. Už nám chybí jen dvě etapy do cíle a Čenda naprostém topu,“ uvedl v tiskové zprávě Macík.

Michek byl v úvodu etapy vedl

„Tohle byla za mě nejlepší letošní etapa. Na trase jsme nenarazili na žádný problematický bod, všechny jsme našli a projeli. Jeli jsme plynule, rozumně, ale pořád dost rychle, což nám vyneslo druhé místo a já jsem spokojený,“ doplnil navigátor František Tomášek.

Pro Martina Michka, jehož limituje poraněná ruka i nemoc, začala 10. etapa velmi nadějně. První úseky okruhové trasy, která měla start i cíl v Úle, rozjel jako nejrychlejší motocyklový jezdec. V dalších mezičasech byl druhý a na posledním kontrolním bodě osmý. Nakonec byl ve středu klasifikován jako 14. nejlepší jezdec.

Přitom člen Orion-Moto Racing Group není zdaleka fit. „V rámci všech mých sil, které mám a sbírám, byla desátá etapa fakt dobrá. Úterní večer jsem proležel, teď si půjdu lehnout také,“ hlásil z cíle Michek, který stále drží desáté místo v průběžném pořadí. Výborným výkonem se prezentoval jeho stájový kolega Dušan Drdaj, který dojel na 21. místě s odstupem 14 minut.

Jak dopadne souboj automobilových hvězd?

Už to vypadalo, že Michek bude atakovat své etapové maximum z minulého ročníku, kdy byl na devátém místě. Český motorkář byl na pěti kontrolních bodech v celkovém pořadí do pátého místa. Nakonec dorazil do cíle se ztrátou devíti minut.

Dobře ví, že to kvůli nemoci výš nešlo. „Mám virus, který tady koluje bivakem. Taková teplota se zimnicí. Ruka sice stále drží, na druhou stanu v ní není moc síly. Cítím se takový bez chuti, ale snažím se dávat do toho maximum,“ hlásil Michek po dojezdu do cíle.

Martin Prokop je mezi automobily i nadále sedmý, přičemž jeho dakarským maximem jsou dvě šesté pozice z let 2019 a 2023. Ve středu dojel do cíle devátý. „Byla to etapa, jak jsme přesně očekával. Říkalo se, že bude jednoduchá, ale bylo to peklo. Sice nebyl velký rychlostní průměr, ale bohužel byla spousta složitostí,“ zmínil Prokop na sociálních sítích.

Opět se zdramatizoval boj o celkový triumf v autech. Průběžně druhý Francouz Sébastien Loeb snížil náskok Carlose Sainze ze Španělska o sedm minut na zhruba třináct.