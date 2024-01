Je na prvním místě, a tak nemůže být nespokojený. Posádka kamionu Iveco Martin Macík, František Tomášek, David Švanda z týmu MM Technology zvládla na jedničku dvojetapu Chrono48 a s více jak pětašedesátiminutovým náskokem vede průběžné pořadí Rallye Dakar. Po loňském druhém místě řidič Macík šanci dosáhnout na nejvyšší piedestal.

Posádka Martina Macíka je v polovině Rallye Dakar v čele. | Foto: se svolením MM Photography

„Vzhledem k celkovému vývoji jsem velmi spokojený. Pokud by se řešila etapa od etapy, je to trochu něco jiného, ale o tom Dakar není. Ten končí až poslední etapou 19. ledna, a proto bych nerad dělal jakékoli závěry,“ vzkázal ze saúdskoarbského Rijádu, kde je v sobotu zasloužený den volna, čtyřiatřicetiletý otec dvou malých dcer.

Předpokládám, že spokojenost se týká celého MM Technology…

Musím říct, že stáj funguje skvěle. Kluci z mechanického a mediálního týmu se vyspí, jen škoda velkých přejezdů, které je stojí hodně sil. Čenda jede výborně, nebýt mých defektů tak mu snad nic není. Nemohu si stěžovat.

Byla pro vás nejtěžší dvojetapa Chrono48?

Určitě. Já vlastně ani nevím, jak to popsat… Od začátku do konce to byla velmi náročná jízda, která vyžadovala stoprocentní koncentraci. Stačilo se jednou špatně podívat a už jste tam zůstali nebo letěli vzduchem. Jedna věc byla se přes duny dostat, ale druhá si udržet rozumnou rychlost. V poušti Empty Quarter je potřeba obojí, abyste se přes ty ohromné kopce dostali. Několikrát mě podržel Čenda, který jel úžasně a z celé Chrono48 jsme si odnesli jen utrženou zástěrku a promáčklou kapotu. To je opravdu vynikající! Ferry nechyboval, všechny body jsme našli, i když jsme museli pro jeden zpět na velkou dunu. Byl to zároveň obrovský zážitek. V tomto ročníku bych už ale asi nechtěl opakovat. Rozhodně o tom budeme barvitě vyprávět na Posedlí Dakarem.

Náročnost dun tomu dodala jiný rozměr

Byla Chrono48 opravdu novinkou, nebo se spíš jednalo o upravenou podobu maratonských etap?

Obojí. Díky celkové diskuzi a propagaci tohoto formátu měla spousta lidí respekt a pak se to stalo úplnou novinkou, i když to je vlastně „jen” maratonská etapa. Náročnost dun tomu ale dodala úplně jiný rozměr. Od první duny, kterou jsme nedokázali vyjet na první pokus, což byl trychtýř, kde pár kamionů zůstalo, to bylo to hodně o hlavě.

Zdroj: se svolením Roberta Balcara

Co se dá stihnout během dne volna?

Mechanici se starají o auta, ale Čenda už byl víceméně připraven po dojezdu Chrono48. Mě čeká spousta rozhovorů, příprava závodních věcí na další týden, pozdravy s fanoušky a dalšími závodníky a živák na našich sociálních sítí.

S jakou vizí vstoupíte do druhé poloviny soutěže?

Se stále stejnou jako do první. Je třeba se na sto procent soustředit a neudělat žádnou chybu. Nebo spíš udělat jich co nejmíň a jet hlavou. Bude to ještě dlouhý týden plný zvratů.