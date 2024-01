Ruka je pro motorkáře při řízení zásadní. Cítí v ní každou nerovnost, každý otřes. Martin Michek má od páté etapy, kdy si po pádu narazil zápěstí, velký problém. Přesto se na Rallye Dakar drží se svým strojem KTM výborně. Do volného dne dorazil na krásném jedenáctém místě a věří, že se stav jeho horní končetiny umoudří a pokusí vrátit do elitní desítky.

Martina Michka při jeho cestě za nejlepším umístěním na Dakaru brzdí bolavé zápěstí | Foto: Orion-Moto Racing Group

„První čtyři nebo pět etap bylo excelentních. Dával jsem do toho maximu, což se pak projevilo. Takové výsledky jsem snad nikdy na začátku Dakaru neměl. Jsem moc spokojený. Bohužel od páté etapy mám velký zádrhel s rukou. Kvůli naražené ruce nemůžu jet naplno, snažím se ji dát do kupy,“ říkal Michek pro Deník v průběhu sobotního volného dne v Rijádu nejlepší český jezdec v motocyklové kategorii.

Dvojetapu Chrono48, kterou celý dakarský konvoj absolvoval ve čtvrtek a pátek v obrovských dunách pouště Pustá končina, považuje za nejtěžší. Ne snad přímo jezdecky, jako spíš zdravotně a psychicky.

„S rukou to nevypadá dobře, bojoval jsem sám se sebou. Při každém nárazu, při každé duně ji držím v křeči. Po jakémkoliv sjezdu z dun mě v ruce píchalo, jako když mi někdo bodá nožem do zápěstí. Oči by jely, tělo také, ale můj výkon byl kvůli tomu na padesáti procentech,“ přiznal člen týmu Orion-Moto Racing Group.

Ve druhé polovině chce šlapat na maximum

Chrono48 považuje za absolutní novinku. „Měli jsme po cestě několik bivaků. Podle nařízení, jsme museli nocovat tam, kam dojedeme do 16.00. V provizorním bivaku jsme dostali stan a spacák a trochu jídla. Museli jsme si rozdělat oheň a mně se to moc líbilo. Bylo nás tam jen dvanáct, trochu jsme pokecali, duch tam byl spíš přátelský,“ popisoval Jihočech.

„Během dne volna se hlavně snažím o padesát procent zlepšit stav své ruky, aby mě dalších etapách nebyl bolest tak neeliminovala. Je to velký úkol, ale chci, aby se to pohnulo k lepšímu,“ přál si pětatřicetiletý jezdec.

Michek tak dál může útočit na český dakarský rekord v podobě devátého místa v celkovém pořadí. „Chtěl bych udržet jedenáctý místo, ale láká mě ho ještě vylepšit. Jezdecky na to je. Ale uvidíme, do jakých limitů mě pustí zdravotní stav. Do druhé poloviny budu vstupovat, že chci maximum,“ dodal nezdolný bojovník.