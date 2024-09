Aleš Loprais absolvoval s pragovkou, kterou něžně nazval Lady, pět předchozích dakarských ročníků. Věří, že by zvládla i další, přesto jej několik okolností přimělo k razantní změně. „Na autě bychom museli podle nových předpisů udělat několik rozsáhlejších úprav a odlehčit ho. Ale co je ještě zásadnější, abychom se i nadále pohybovali v absolutní špičce, museli bychom zcela přepracovat vstřikování paliva ze systému pumpe-düse na common rail, který využívá většina našich konkurentů. To by byla otázka minimálně tříletého až čtyřletého nákladného vývoje,“ popsal Loprais.

Kvůli vývoji nechce přijít o nejlepší závodnické roky

„Bylo by to určitě zajímavé, ale v tuto chvíli nechci ztratit nejlepší závodnické roky tím, že bych na Dakaru zkoušel nové věci místo toho, abych své zkušenosti využil v boji o vysněný výsledek,“ vysvětlil zkušený dakarista. „Na druhou stranu právě díky tomuto rozhodnutí jsme letos s naší pragovkou mohli našim fanouškům rozdávat radost na mnoha eventech po celém Česku, což dřív nebylo možné. Lady je stále extrémně výkonný stroj a jednou bych si s ní chtěl zopakovat Morocco Desert Challenge nebo vyzkoušet Africa Race,“ sdělil.

„Rád bych poděkoval automobilce Praga za několikaletou velkorysou podporu a nádherné vzájemné vztahy, na nichž se nic nemění ani teď, kdy se každý vydáváme jiným směrem. Také děkuji Tatře, s níž jsme delší dobu jednali o spolupráci, ale pro tuto chvíli jsme k dohodě nedospěli,“ prozradil osmnáctinásobný účastník Dakaru.

V období námluv s kopřivnickou značkou totiž obdržel zajímavou nabídku, kterou nakonec přijal. Společnost Gerarda de Rooye pro Aleše Lopraise v dílnách v nizozemském Sonu postavila nový kamion, o jehož servis se také v průběhu soutěží postará.

S Ivecem Powerstar a pod hlavičkou InstaTrade Loprais Teamu De Rooy FPT se čtyřiačtyřicetiletý jezdec představí nejen na lednové Rallye Dakar v Saúdské Arábii, ale za necelý měsíc také v Africe.

Do kabiny usedne s novou posádkou

„Ještě tento týden nás čekají první zkušební jízdy v Nizozemsku, počátkem října pak budeme testovat u marockého Erfoudu,“ nastínil Loprais podzimní program. Přímo z testů se přesuneme do Marrákeše na Rallye du Maroc, při níž si potřebuji v závodním režimu vyzkoušet, jak kamion, tak nového navigátora.“

Tento post totiž po třech letech opustil Jaroslav Valtr mladší. Nahradí jej David Křípal, který má na svém kontě šest dakarských startů v kategorii automobilů, ale v kabině kamionu bude nováčkem. Fanoušci si ho pamatují ze startů po boku Tomáše Ouředníčka.

Po dohodě s týmem dochází ke změně i na sedačce palubního mechanika, na němž Jiřího Strosse vystřídá Bernard der Kinderen, mnohonásobný účastník Dakaru a jeho vítěz z roku 2007. Loprais si spolupráci se zkušeným Nizozemcem vyzkoušel už v letech 2015 a 2016, kdy s technikou od Teamu De Rooy poprvé závodil právě na Rallye du Maroc a následně na Dakaru v Jižní Americe.

Napilno však budou mít na podzim a v lednu i další členové frenštátského týmu, kteří dosud zajišťovali přípravu a servis Lopraisova soutěžního kamionu. Tentokrát se budou starat o repliku legendární Tatry Puma a zrenovovaný Hasičák, které se v Saúdské Arábii pod křídly Loprais Teamu zúčastní soutěže Dakar Classic.

I když Aleše Lopraise čeká rušný podzim a Dakar se spoustou novinek, jedna věc se nemění. A tou jsou jeho ambice. „Ty jsou už řadu let stejné. Jednoznačně si přeji být nejlepší a udělám maximum, abych to dokázal,“ uzavřel.