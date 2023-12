„Jako vždycky nastoupíme na start s pokorou. Nikdy jsem nezažil jednoduchý Dakar, každý ročník má svá specifika. Při páté zastávce v Saúdské Arábii se chtějí organizátoři ukázat, o čemž svědčí 48hodinová etapa v poušti Rub al-Chálí. Tam se mohou odehrát rozhodující okamžiky, nebude to vůbec nic snadného,“ vyprávěl třiačtyřicetiletý řidič.

Tři Valtrové na Dakaru. Bude příjemné bojovat se syny, míní nejstarší z klanu

Dalším momentem, který se může v nadcházejícím 46. ročníku slavného motoristického maratonu projevit, je méně času na servis vozidel a delší spojovací trasy pro mechaniky.

„I my soutěžící budeme mít delší přejezdy, ale měřené úseky přes čtyři sta kilometrů nás prověří. To už v itineráři dlouho nebylo, ale je to stejné pro všechny,“ pokračoval Loprais.

Výměna palubního mechanika

A vrátil se ještě k obávané dvojetapě nazývané Chrono 48. „Uvidí se, jak moc výhodná bude pro větší týmy, jejichž posádky se mohou v bivaku po povinném zastavení ve čtyři odpoledne setkat. K tomu však nemusí dojít. Bivaků totiž bude na trase víc a zastavit se musí u nejbližšího. Možnost, že si vzájemně pomohou, je tak menší. To by mohlo způsobit větší vyrovnanost,“ vysvětloval pokračovatel slavné rodinné tradice Lopraisů.

„My jedeme sami, takže můžeme spoléhat jen sebe,“ prohlásil závodník z Frenštátu pod Radhoštěm, který si pochvaluje kvality vozu něžně nazývaného Lady.

Aliyyah Koloc bude na Dakaru jednou z mála žen. Očekává extra těžké duny

„Trochu jsme změnili software manuálního řazení. Důležité je posílení přední nápravy. Jinak se víceméně jedná o drobnosti. Akorát jsme ještě museli podle nových technických předpisů upravit nástavbu a hasicí systém,“ vyjmenoval novinky.

Jedna se týká i posádky. „Petra Pokoru vystřídal po pěti letech na místě mechanika Jiří Stross. On už ale v minulosti v týmu působil, takže nejde o žádného nováčka. Známe se delší dobu, je to jeden z nejzkušenějších kopilotů u nás. Navigovat bude opět Jaroslav Valtr mladší,“ doplnil synovec šestinásobného dakarského vítěze Karla Lopraise.

Touží dovést domů zlatého beduína

Zmíněné odstoupení před rokem následovalo po tragické události, kdy se fanoušek snažil fotit z nebezpečného místa za dunou, kam nemohl Loprais v řítícím se kamionu vidět. Po střetu divák zaplatil za svou nepozornost životem.

Aleš Loprais pak s dalším startem v pouštní rallye váhal, respektive se o dalším startu rozhodlo až na podzim.

Podmol se chystá pokořit Dakar. Abych tam neměl potřebu jet znovu, říká

„Ono těch bodů, které v tom sehrály roli, bylo víc. Například se čekalo na potvrzení od organizátorů, abych věděl, jestli vůbec mohu startovat. Musel jsem trpělivě vyčkávat, než dostanu kladné vyjádření. Finální rozhodnutí, že pojedu Dakar, padlo před necelými třemi měsíci, i když jsem předem tušil a doufal, že to tak dopadne,“ líčil.

Tým se mezitím připravoval, testovalo se, ale Aleš Loprais se během sezony nezúčastnil žádných offroadových soutěží. „Neměl jsem odpovědi na všechny otázky. Ty nyní mám, a proto do toho jdu znova,“ poznamenal.

Ke svým ambicím sdělil, že chce být nejrychlejší a domů dovést zlatého beduína. „Nejsem ten typ, který to bude vykřikovat na každém kroku, ale na přímou otázku mohu takto odpovědět. Věřím, že naše auto má na to, aby jelo vepředu. Za pár dní uvidíme, co nám vesmír dovolí.“