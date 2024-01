Teprve devatenáctiletá dívka se statečně pere s nejtěžším vytrvalostní závodem v terénu na světě. A pouštní dobrodružství si ke všem užívá. Aliyyah Koloc udivuje na Rallye Dakar svým závodnickým umem v elitní automobilové třídě Ultimate. „Je to tvrdá holka,“ říká její otec a šéf stáje Buggyra ZM Racing,

Aliyyah Koloc z Buggyry se svým otcem Martinem Kolocem na Dakaru 2024 | Foto: se svolením Buggyra media

Není jako většina holek v jejím věku. Teenagerka Aliyyah Koloc má nevšední zálibu – závodní auta. Devatenáctiletá jezdkyně se po polovině Dakaru drží na pomezí elitní třicítky v nejprestižnější kategorii Ultimate. Nebýt technických problémů v úvodu slavné soutěže, byla by ještě výš. To je pro talentovanou dívku úctyhodný počin.

„Nečekala jsem, že se dostanu tak vysoko,“ přiznává skromná Aliyyah, jejíž maminkou je bývalá Miss Seychely.

Žena v mužském světě. Odvážná Aliyyah mezi legendami Dakaru. Čest i výzva, říká

Aliyyah se nejprve věnovala tenisu. Závodně. Spolu s dvojčetem Yasmeen. Až v pozdějším věku ji omámila vůně benzínu. Závodila v tahačích, okusila sérii NASCAR a stále se účastní vytrvalostních závodů vozů GT3. Nejlépe se ale cítí v dunách.

„S pískem mám nejvíce zkušeností a cítím se v něm dobře. Když jsem začínala, tak to bylo v písku a přímo v dunách,“ vysvětlila rodačka z Dubaje. „Je to jeden z nejtěžších terénů, ale pro mě zřejmě jeden z nejlepších.“

Loni se zapsala do historie jako jedna z nejmladších žen, které se kdy zúčastnily nejnáročnější motoristické soutěže na světě. Letos vyměnila buginu za speciál RedLined Revo T1+. V něm úspěšně zvládla i nejnáročnější etapu letošní Rallye Dakar. Takzvaná Chrono48 byla rozdělena na dva dny a Aliyyah ji v nabitém poli elitní třídy Ultimate ve svém dokončila na senzačním 15. místě.

První krůček v kariéře

„Když jsme přijeli do bivaku, bylo kolem tolik skvělých jezdců. Byl to zvláštní pocit být po jejich boku. Samá velká jména, takže jsem opravdu šťastná. Na dunách si asi nejvíc věřím a cítím se na nich nejlépe,“ líčila.

„To, co Aliyyah ukázala v etapě Chrono48, to je prostě neuvěřitelné,“ zdůraznil její otec a šéf týmu Martin Koloc. „Byla na 17. místě v konkurenci, kde je 32 plně profesionálních továrních pilotů a dalších skoro třicet dalších profesionálních pilotů. Každý z nich má za sebou spoustu Dakarů a jsou to velká jména. A Aliyyah je s nimi schopná jet vyrovnaně, což považuju za něco mimořádného.“

Zdroj: Youtube

Ve druhé části rallye nehodlá polevit. „Chci se soustředit na svou jízdu, a pak se krok za krokem snažit dohnat ty velké kluky a držet se jich. Dělat to, co jsem dělala v první části a nechybovat,“ měla jasno mladá slečka s Aspergerovým syndromem.

„Aliyyah jede fantasticky. Je vidět, že ji každý kilometr posouvá dopředu. Jsme v konkurenci prvních dvaceti aut jediné turbodmychadla, chybí nám nám maximálka. Ale to je úplně jedno, protože Aliyyah je tady od toho, aby se učila. A co předvádí, to je ten první krůček v její kariéře,“ uvedl první muž Buggyry.

Bivak na Dakaru: Show v písku. Klymčiw měnil motor, rozebraná kachna nadchla

Přitom nechybělo mnoho a Aliyyah na Dakaru nebyla. Krátce před začátkem soutěže prodělala hned dva chirurgické zákroky. „Deset dní před Dakarem měla dvě operace nohy. Měli jsme starost, jestli to vůbec stihneme doléčit. Měla rozřezanou nohu a infekci s otravou krve, ale zvládli jsme to. Je to tvrdá holka,“ usmál se. Koloc.