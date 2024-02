Také novinářské auto musí být při Rallye Dakar v nejlepší kondici. Fotografický tým Mariana Chytky udělal z letošní Dakarské rallye půl milionu snímků. Z šlo toho 20 tisíc finálním výběrem klientům - jezdcům nebo továrním stájím. Počet fotek však mohl být nižší, Chytka se totiž v první polovině soutěže musel vypořádat s technickými problémy reportérského vozu.

Rallye Dakar 2024 objektivem fotografického týmu Mariana Chytky | Foto: se svolením MCHphoto.cz

„Na jednom autě nám odešlo turbo a kvůli tomu jsme ztratili velkou část výkonu. Na druhém se porouchal alternátor a následně i automatická převodovka. Vše se ale nakonec povedlo vyřešit,“ líčil proslulý fotograf Marian Chytka, jemuž pomáhalo deset kolegů.

Všichni si pochvalovali novinku, jíž byla dvoudenní etapa v pouštní oblasti Empty Quarter. V cíli zachytili mnoho emocí. Například nabízeli pomoc favoritovi nejprestižnější kategorie automobilů Ultimate Sébastienu Loebovi s porouchaným autem. Rallye Dakar 2024 byl atraktivní nejen pro diváky a fanoušky. Trasa a pojetí bavilo i fotografy.

Jak uléhá do stanu Carlos Sainz

„Byl to určitě jeden z lepších ročníků v Saúdské Arábii. Časté změny prostředí, dobré počasí, organizační novinky - to vše dělalo Dakar zajímavějším,“ pochvaloval si Marian Chytka, který spolupracoval například s Audi, Toyotou, Fordem, Mini nebo s Hondou.

Ke zpestření nejtěžší dálkové soutěže přispěla zejména dvoudenní dunová etapa Chrono48. V poušti musely posádky překonat stovky kilometrů a přespat v opuštěném bivaku, kde nebylo skoro žádné zázemí. Jen oheň a jídlo v konzervách.

Legendární Dakar z druhé strany: Smrt si nevybírá, nejvíc umírají motorkáři

„Bylo zajímavé sledovat, jak například slavný Carlos Sainz ulehá do stanu. Mělo to své kouzlo a zamíchalo to celkovým pořadím,“ pochvaloval si Chytka, podle nějž organizátoři tímto směrem v budoucnosti půjdou.

„S kýmkoliv jsem se na Dakaru bavil, tak si Chrono48 pochvaloval. Předpokládám, že organizátor na tom nebude nic měnit, naopak by mohl přidávat ještě víc obdobných výzev, které připomenou cestovatelské a dobrodružné začátky této legendární soutěže.“

Podle Mariana Chytky byla zároveň letošní verze Rallye Dakar drsnější a emotivnější než dřív, což potvrdila první maratonská etapa a pak i předposlední jedenáctý den.

Nabízel pomoc legendárnímu Loebovi

„Šlo o velké rozbíječky mezi kameny, v nichž přišla řada posádek o šance na dobré umístění. Takových výbuchů zmaru jsem na Dakaru ještě neviděl. Velice smutný byl například Loeb,“ upozornil český fotograf, který rallyeovu legendu potkal v problémech desátý den.

„V tu dobu stahoval z náskoku lídra Sainze. Potkali jsme ho na cestě na start, jak stojí a opravuje auto. Nabídli jsme mu pomoc, ale byl ve velkém stresu. Měl problémy se zvedákem na kola. Začal se mu totiž během jízdy na dálnici náhle vysouvat,“ popisoval.

Rallye Dakar 2024 objektivem fotografického týmu Mariana ChytkyZdroj: se svolením MCHphoto.cz

Museli se proto zvedáku zbavit. „Do etapy tak vstupovali s vědomím, že na jedné straně nebudou schopni měnit kolo,“ zmínil Chytka začátek konce pro Loeba, který letos útočil na první triumf.

„Bohužel udělal dva defekty na té straně, kde to nemohl zvednout. Musel proto přímo na trati najet na skálu, aby auto alespoň trochu nadzvedl. V dalším dnu ho pak potkaly ještě vážnější technické potíže, které ho srazily na konečné třetí místo…“

Podvod na Dakaru? Polák vedl, byl vyloučen. Chtěli se nás zbavit, zuří jeho tým

Žádaný fotograf spolupracoval na Dakaru i s továrním týmem Audi a v cíli byl u velké radosti vítězného Sainza. „Bylo těžké se k němu vůbec dostat, jak nás tam byla hromada fotografů. Navíc se do cíle dostavil i jeho syn - pilot formule 1, který budil velkou pozornost,“ vyprávěl Chytka.

„Sainzovi hodně pomohli týmoví parťáci Ekström a Peterhansel. Bez nich by na prvenství dosáhl jen těžko. Po řadě účastí čekali v Audi vítězství na Dakaru nejméně právě letos v lednu. Proto si ho moc váží,“ hodnotil Chytka.