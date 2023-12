Pro motoristický maraton má ty nejlepší předpoklady. Jaromír Romančík sbírá úspěchy v motokrosu nebo enduru, závodil v Kanadě i USA. Je zkušeným jezdcem a před sebou má nejnáročnější výzvu - Rallye Dakar. Na trať slavné dálkové soutěže premiérově vyjede 5. ledna v Saúdské Arábii.

Jaromír Romančík se chystá na výzvu jménem Rallye Dakar | Foto: Orion-Moto Racing Group

„Dakar jsem měl v hlavě opravdu dlouho, ale čekal jsem, až na to budu mít zejména po psychické stránce. Chci zajet hezký výsledek, nehodlám skončit hned na začátku,“ nechal se slyšet nový člen týmu Orion-Moto Racing Group.

Moc dobře ví, jak bolí maratonský závod. Jezdec z Liberce se účastnil slavné Šestidenní, kde v roce 2016 s kolegy vybojoval bronzové medaile. Úspěchy sbíral i v endurovém poháru družstev.

„V enduru člověk stráví zhruba osm hodin na motorce, je to spíš jízda na zručnost a rychlost. Při dálkové rallye je to potřeba ještě skloubit s navigací a vydat ze sebe maximum. To je největší rozdíl. Na co se musím připravit? Kontrolovat kilometry a u toho mít zapojenou hlavu, protože každá chyba se trestá,“ popsal Romančík, který nabídku na Dakar obdržel už před několika lety.

Vytrestala ho velbloudí tráva

Oslovil ho Ervín Krajčovič, šéf týmu Orion-MRG. „Účast na Dakaru jsem zvažoval už dřív, ale využil jsem toho až nyní. Musel jsem si být jistý, jestli to zvládnu hlavně psychicky. To je na Dakaru možná nejdůležitější,“ líčil Romančík, který si letos vyzkoušel první dálkovou rallye v Maroku.

Jela se tam kvalifikace na Dakar a ostřílený motorkář si vedl dobře. Ještě v poslední etapě držel první místo mezi nováčky. Nakonec skončil celkově osmnáctý a z Čechů byl nejrychlejší.

„V závěrečném dni jsem si byl už jistější, chtěl jsem začít trochu závodit. Ale vytrestala mě velbloudí tráva. Hodně se prášilo a já ji přehlédl. Byl jsem rád, že jsem to vůbec dojel,“ popsal Romančík svou první zkušenost s dálkovou rallye.

Bojí se neviditelných dun

„Jede se opravdu rychle, je to jedno velké nebezpečí. Pojal jsem to endurově, jel hodně na oči a předvídal. Jenže překážek je v poušti opravdu hodně,“ uznal dvojnásobný domácí šampion v enduru a vicemistr Evropy ve třídě E2.

Co považuje za největší past? Duny. „Byl jsem z nich fakt dobitý, bolelo mě zápěstí. Zvláštní jsou tím, že nikdy nevíte, co je za nimi. Zkušení to poznají, jak je nasypaná a nafoukaná. Já jsem před každou musel ubírat rychlost,“ pokračoval dvaatřicetiletý Romančík.

I když má projeté největší motokrosové tratě v Evropě, na poušť se jen tak připravit nedá. „Třeba jsem netušil, že terén může kolem dvanácté hodiny opticky splývat, když je slunce na nebi. Je velká pravděpodobnost, že nějakou dunu přehlédnete, což se mi jednou v Maroku přihodilo. Naštěstí to byl jen třímetrový kopec. Byl jsem z toho vykulený, že jsem málem vypadl na neviditelné duně,“ žasl.

Pojede i pro lidi z vesnice

Na Dakaru ho netěší ani dlouhé a úmorné přejezdy. Než se jezdec dostane na start měřeného úseku, může ho na silnici čekat porce 300 nebo 400 kilometrů. „To je pro nás motorkáře asi nejmíň příjemný. Když jsme v Maroku měli tak dlouhý přejezd, vymýšlel jsem, co dělat. Tři hodiny sedíte sám a třeba si zpíváte. Na Dakar si musím nějaký program vymyslet,“ usmíval se vicemistr ČR kategorie MX1 v motokrosu.

Na podzim překonal možná nejtěžší překážku: na Dakar se mu podařilo sehnat finance. „Zabralo to spoustu času, ale neskutečně mi pomohli různí nadšenci, ale i lidi z Mníšku. Podpořili mě snad všichni, včetně starosty vesnice. Moc jim děkuji,“ radoval se Romančík, který Dakar pojede i pro ně.

„Musím udržet hlavu v klidu, hlavně chci dojet. První rok je seznamovací, plánuji sbírat zkušenosti. A moc děkuji Milanu Engelovi. Hodně mě posunul a ve spoustě věcí poradil,“ chválil svého parťáka z Orion-MRG.