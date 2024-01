Opět očistec, peklo na zemi, tak by se dala charakterizovat třetí etapa Rallye Dakar, při níž neopustila velká smůla nováčka týmu Orion-Moto Racing Group Jaromíra Romančíka. Z nedělního martyria opravená motorka vydržela jen tři kilometry, pak musel ze soutěže odstoupit. Porouchal se také pořadatelský kamion, jenž ho měl dovést do bivaku.

Smolař Jaromír Romančík chce dojet Dakar mimo soutěž | Foto: Orion-MRG

Kdyby se průběžně uděloval titul největší smolař letošního ročníku, nechyběl by ve frontě na „vydání potvrzení“ Jaromír Romančík. V neděli trávil sedm hodin na trati, když mu patnáctkrát chcípla motorka. Mechanici stroj opravovali do nočních hodin také v konzultaci s lidmi z KTM.

„Ještě ráno na dlouhém přejezdu na start měřeného úseku vše fungovalo bez jakýkoliv problémů. Odstartoval jsem do etapy a hned na třetím kilometru mi to zase chcíplo. Už jsem to nedokázal odstranit a musel odstoupit,“ smutnil v tiskové zprávě motorkář z Liberecka.

Dakar chce dojet mimo soutěž

Zkušený motokrosař a endurový jezdec poté čekal na přivolanou pomoc. Nakonec k němu dorazil kamion od organizátorů. „Měl mě odvézt do bivaku. Jenže i pořadatelský vůz se po několika kilometrech rozbil a musel jsem tak čekat několik hodin v poušti. Bohužel až do večera,“ popsal Romančík.

V soutěži chce ovšem pokračovat. „Doufám, že to dáme dohromady. Když to stihneme, mohl bych nastoupit se žolíkem do páté etapy. Teď je pro mě hlavní nabrat zkušenosti,“ říkal s nadějí dvaatřicetiletý jezdec a tým Orion-Moto Racing Group pro to udělá maximum.

„Rádi bychom, aby Jarda nastoupil do šesté, případně už páté etapy. Ale všechno bude záležet na tom, kdy přijdeme na to, co je v motorce za problém. V neděli se na ní vyměnilo celá řada dílů, většina z toho po konzultaci s techniky z tovární stáje. Motorka běžela, všechno vypadalo dobře. Ale bohužel není. Znovu musíme začít diagnostikovat a jít za závadou krok za krokem,“ popsal Ervín Krajčovič, šéf českého týmu.