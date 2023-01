Libor Podmol cestoval při návratu ze Saúdské Arábie na vozíčku.Zdroj: se svolením z archivu Libora Podmola

Podle záznamů nebyl incident na Nový rok vůbec malá rána. „V devadesátikilometrové rychlosti jsem vyletěl přes řídítka, asi kvůli nějakému zapadlému kamenu. Tohle stále nevím. Letěl jsem rychlostí 74 km/h a při dopadu jsem měl přetížení 26 G. Bylo to tvrdé, pět minut jsem byl v bezvědomí,“ líčí Podmol karambol.

Než se probral, zdál se mu sen. „Bylo to příjemné, protože jsem ležel na pláži. Pak jsem uviděl dva kluky v helmách, jak se nade mnou sklánějí, a za chvilku mi došlo, jak jsem to pohnojil,“ vybavuje si. „Za chvíli jsem sedl na motorku a dojel 25 kilometrů do konce měřené zkoušky. Bolela mě záda. Věděl jsem, že je něco špatně. Ani jsem se nemohl trefit do cílové brány.“

Jezdec, který byl účastníkem kategorie Original by Motul pro jezdce bez asistence, pobyl ještě několik dní v Saudské Arábii. V nemocnici chodil na kontroly a v sobotu po poledni přistál na pražském letišti. „Let byl fajn. Byl jsem v byznys třídě, všichni se o mě hezky starali. Pomáhali mi, tašky jsem nemusel vůbec řešit,“ popisuje Podmol, který jel Dakar podruhé. „Doktor mi řekl, že musím být tři měsíce v klidu. Nic nezvedat a nedělat. Bude to jen bolet, ale nebude to mít následky.“

Na Dakar se chce vrátit

Libor Podmol plánuje léčit se doma. Bude na sebe mazat různé masti, konzumovat bylinky a zraněné místa magnetovat. Před prvním Dakarem si po pádu při freestylu zlomil několik kostí na nohách a stále v nich má hodně šroubů. Údajně asi pětatřicet.

„Na začátku února mi je v nemocnici vyndají. Tak to chci spojit se zahojením bolístek z letošního Dakaru. Zatím to bolí skoro při každém pohybu. Až se mi zahojí nohy, budu mít v pořádku i záda, a budu zase plně funkční,“ plánuje Podmol, který byl na Dakaru před dvěma lety a zajížděl časy kolem třicátého místa celkového pořadí.

Sebejistě působil Podmol také na letošním ročníku. Těžká první etapa v kamenech ho bavila. „Všichni říkali, jak byl úvod Dakaru náročný, ale mě se jelo fakt hezky. Nebyl jsem vůbec unavený. Bavilo mě to, ale to jsou ty momenty, kdy se pak stane tohle,“poznamenal motorkářský nezmar, který se chce na nejtěžší dálkovou soutěž vrátit.

„Motorku mám připravenou a nepoškozenou. Od fanoušků dostávám zprávy, abych tam za rok odcestoval a ukázal jim to. Byl jsem v životní formě. Fakt mě mrzí, jak to letos dopadlo,“ litoval Podmol.