Nový vůz i trať. Prokop inovoval Shreka a touží po splnění svého dakarského snu

Českými želízky jsou synovec Karla Lopraise Aleš, Jaroslav Valtr a Martin Macík. „Všichni chtějí Dakar vyhrát. Šanci mají, ale taky to může dopadnout tak, že auťáky při honbě za prvenstvím rozflákají,“ uvedl pro Deník Josef Kalina, který byl jako navigátor u tří triumfů Karla Lopraise a nyní pojede podruhé v kategorii Dakar Klasik. „Proto naši kluci nesmějí v soubojích s ekipou Nizozemců, kteří také větří příležitost, moc divočit,“ upozornil.

O dva dny delší Dakar

„Bude to zajímavé, jen lituju mechaniky. Myslím, že je čeká dost práce…“Ze všech stran je slyšet, že Dakarv roce 2023 bude nejtěžší v historii. Podobná vyjádření se objevovala i v minulých letech. Nicméně v Saúdské Arábii nečeká posádky procházka růžovou zahradou. „Je to pokaždé víceméně reklama, ale v roce 2018 to bylo v Peru od začátku peklo. Jednak tam méně zkušení zápolili s obtížnými dunami a v Bolívii se po deštích dílo zkázy dokonalo. Teď se pojede poprvé do obří pouštní oblasti na hranicích s Emiráty, kde by měla být náročnost extrémní,“ poznamenal dvaasedmdesátiletý Kalina.

Zatímco minulý Dakar měl 12 etap, nadcházející bude o dva dny delší. Objevují se informace, že ve čtvrté největší poušti světa Rub al-Chálí (Empty Quarter či Pustá končina) se budou dobrodruzi s vozidly šplhat do dun vysokých přes dvě stě metrů. Něco na tom bude, ale Češi před brodem, který je daleko, kalhoty nestahují. „Čím těžší Dakar, tím lepší pro nás,“ nechal se slyšet Martin Prokop, největší česká naděje v automobilové kategorii. Grafika Dakar.Zdroj: Deník

„Nejdřív pojedeme osm dní, což je strašně dlouhá doba a denně čtyři sta kilometrů,“ pravil kamionista Macík. „Po dni volna se dostaneme do Empty Quarter, kde je jen písek. Bude se vlastně jednat o dva závody.“A jak to s dunami? „Těžká může být desetimetrová a lehká stometrová. V Empty Quarter jsem závodil na Desert Challenge v Emirátech. Duny jsou tam obří. Zastavil jsem pod nimi a vůbec nevěděl, jak je přejet. Ale překonali jsme je. Dneska se už dá přejet všechno.“ pokračoval.

Podobou zkušenost z hor písku má i motorkář Martin Michek. „Baví mě překonávání překážek. Ve velkých dunách je důležité nezapadnout. Písek tam bude hodně sypký a hluboký,“ varoval.V Pusté končině se pojede i maratonská etapa. „Je to úplná prázdnota. Navíc se tam budou muset posádky obejít bez servisních týmů a mechaniků. To přinese úplně jiný rozměr,“ zmínil ředitel soutěže David Castera.

Budou opět zářit dakarské hvězdy?

V kategorii automobilů si to budou rozdávat ostřílené hvězdy v čele s Francouzem Stéphane Peterhanselem, mimochodem se čtrnácti zářezy na pažbě rekordmanem v počtu celkových triumfů (šestkrát vyhrál na motorce a osmkrát v autě). O vavříny budou usilovat i Katařan Nasser Al-Attiyah, Španěl Carlos Sainz či Francouz Sébastien Loeb. Prokop by rád nakoukl do první desítky.

Loprais: Dakar bude zajímavější než dřív. Chce to zachovat klidnou hlavu

Mezi motorkáři má podobné choutky Michek. V cestě mu ale stojí sedm továrních stájí. Brit Sam Sunderland je obhájcem loňského prvenství a má i šanci na vítězný hattrick. Bitvu o prvenství svede s dalšími mistry jedné stopy jako jsou Australan Toby Price, Rakušan Matthian Walkner a Argentinec Kevin Benavides.