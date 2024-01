Aleš Loprais vyhrál 3. etapu Rallye Dakar a dostal se do čela kategorie kamionů. Po dvanáctém dílčím triumfu na slavné soutěži předstihl obhájce prvenství Januse van Kasterena z Nizozemska. Druhý byl dnes Martin Macík, který je i nadále průběžně třetí.

Aleš Loprais vyhrál třetí etapu | Foto: se svolením Roberta Balcara

Loprais porazil Van Kasterena o 16:10 minuty a v celkovém hodnocení vede o 3:15 minuty. Macík, jehož dnes dělilo od vítězství 4:27 minuty, ztrácí po etapě z Davadmí do Salamíje 13:29 minuty.

Motocyklový jezdec Martin Michek zajel ve 3. etapě Rallye Dakar desátý čas a průběžně je i nadále desátý. Mezi automobily byl dnes jedenáctý Martin Prokop, který by si měl polepšit v průběžném pořadí, kde mu po neděli patřila 25. pozice.

„Bylo to maso. V dunách jsme se hrozně jsme se trápili, vůbec nechápu, jak mohly být tak měkký. Tři výjezdy jsme nezvládli, vůbec to nešlo vyjet. Bylo to jako zamlada, musel jsem couvat, otáčet se a různě to objíždět. Byl to fakt nářez, auto dostalo zabrat,“ líčil Prokop.

Novým lídrem hlavní kategorie slavné soutěže je Jazíd Rádžhí ze Saúdské Arábie, mezi motocyklisty vedení stále drží Ross Branch z Botswany.

Romančík končí

Výsledky kategorie motocyklů dnes poznamenaly dodatečně udělené penalizace i úpravy časů. Původně byl nejrychlejší Chilan Pablo Quintanilla, který ale po přičtení šesti trestných minut klesl na sedmé místo. Etapové prvenství si nakonec připsal obhájce prvenství Kevin Benavides z Argentiny.

Z rallye dnes odstoupil jeden z favoritů kategorie motocyklů Sam Sunderland z Velké Británie, vyřadily ho technické problémy. Vedle dvojnásobného vítěze Dakaru podle všeho končí i Jaromír Romančík, jenž měl velké problémy již v neděli a dnes dosud neprojel ani jeden kontrolní bod.

Problémy měl šampion z předešlých dvou let Násir Attíja z Kataru a po třech defektech dokončil měřený úsek jen s třemi koly a na ráfku. S ohledem na skutečnost, že 3. etapa je takzvaně maratonská, budou mít jeho mechanici jen dvě hodiny na opravu vozu. Attíja i tak zajel čtvrtý čas a průběžně je pátý.