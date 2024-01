Ještě by bylo předčasné jásat. Do cíle Rallye Dakar zbývají stovky kilometrů, ale české kamiony mají saúdskoarabský maraton rozjetý skvěle. Náskok Martina Macíka se blíží dvěma hodinám, na druhé místo se vrátil Aleš Loprais.

Rallye Dakar 2024 - 7. etapa v podání Martina Macíka | Foto: MM Photography

Jenže do cíle zbývají ještě tři etapy a v nich se může cokoliv přihodit. Slavit se bude až v pátek po projetí cílem v Janbu.

Mezi motocyklisty se na desátém místě průběžného pořadí drží Martin Michek, v kategorii automobilů si o jednu pozici pohoršil Martin Prokop. Nyní je těsně osmý.

Macík dojel v úterý druhý, na Nizozemce Gerta Huzinka ztratil půldruhé minuty. Na třetího Lopraise najel přes tři minuty. Ještě víc ztratil doposud druhý Nizozemec Mitchel van den Brink, jenž klesl na průběžně třetí pozici o 17 minut za Lopraise.

Michek závodí víc sám se sebou

Michka ve druhé polovině trápí bolavé zápěstí, k tomu se navíc přidala nemoc. „Stojí mě to ještě více sil, než jsem si myslel. Večer jsem měl zimnici nebo horečku, není to úplně fajn. Nejede se mi s velkou radostí. Dneska mě bohužel také víc bolela ruka. Teď spíš závodím sám se sebou a tak, abychom to dotáhli na cílovou rampu. Je mi fakt špatně,“ přiznal.

Podvod na Dakaru? Polák vedl, byl vyloučen. Chtěli se nás zbavit, zuří jeho tým

V hlavní automobilové kategorii Ultimate snížil Francouz Loeb ztrátu na lídra soutěže Sainze ze Španělska o 4:14 minuty. Devítinásobný mistr světa v rallye, který při devátém startu na Dakaru usiluje o premiérový triumf, ztrácí na Sainze 20:33 minuty. Jedenašedesátiletý Španěl již slavnou rallye třikrát vyhrál.

Prokop byl rád, že byl v cíli

Prokop zajel desátý čas, na Loeba ztratil 15:39 minuty. V průběžném pořadí jej předstihl třetí Francouz Serradori. Český pilot vozu Ford Raptor ale ztrácí jen pět sekund na dalšího zástupce země galského kohouta Chicherita, který je sedmý.

„Byla to úplně jiná etapa, než hlásil pořadatel. Měla být rychlá a na písku, písek tam sice po startu byl, ale byly to rozbité pískové cesty. A to nám nejde. Nevím proč, možná máme pořád problém s nastavením,“ zmínil Prokop.

Tragédie na Rallye Dakar: Motocyklista Falcón podlehl zraněním z druhé etapy

Následná rychlá část se mu už zamlouvala. „Pak jsme ale přijeli do skal, což bylo maso. Auto strašně dostávalo, až Viky (navigátor Viktor Chytka) říkal, ať zpomalím. Jsme dobití, ale jsem rád, že jsme v cíli. Ideální den to nebyl,“ poznamenal jezdec týmu Orlen Jipocar.