Po druhém místě mu už nezbývá než Dakar vyhrát. Řidič kamionu Iveco Martin Macík podobné úvahy slýchával po celý minulý rok. „Kdyby mi každý tazatel dal pětikorunu, přišel bych si na pěkné peníze,“ smál se čtyřiatřicetiletý otec dvou malých dcer a loni nejlepší český účastník nejnáročnějšího pouštního maratonu.

Posádka kamionu Čenda chce na Rallye Dakar opět bojovat o nejvyšší příčky | Foto: se svolením MM Photography

Podruhé vyrazíte na Dakar s kamionem, jemuž v týmu MM Technology říkáte Čenda. V jaké je kondici?

Už posledně jsme s ním byli spokojení, ale chtěli jsme ho ještě trochu posunout. Jednalo o tlumiče a odpružení, aby auto bylo odolnější, a tím pádem rychlejší. Jede se totiž tak rychle, že potřeba najíždět na duny z boku. Ve zlomu pak ale hrozí, že jedno kolo deset tun neustojí. Právě na takové momenty se snažíme připravit, aby se nic nepoškodilo, ale zároveň z toho bez úhony vyšla posádka.

Osmý rok jedete s navigátorem Františkem Tomáškem a pátý s palubním mechanikem Davidem Švandou. Nemůže zahrozit ponorka?

Vždycky se shodneme, a když ne, tak je třetí přehlasován. Rozhoduje většina, i když jsem tím třetím já. Tak to prostě je. Vzájemně se potřebujeme, abychom byli nejlepší posádkou. Každý má na starosti určitou věc, musí to sebe zapadat.

Nejedu na maximum, ale tak rychle, abych Dakar dokončil. O tom se bavíme, protože nuance - kdy kamion jede správně, nebo ho ničíš - je velice úzká.

Role navigátora je často popisovaná, ale co má na starosti mechanik, když se řítíte pouští?

Určitě se neveze v autě, aby zasáhl v případě defektu nebo zjišťoval, jak odstranit závadu. Když jsem před deseti lety začínal závodit, mechanik neměl moc práce. Nároky se zvyšovaly a dneska se už ani chvilku nenudí. Auto má asi šedesát parametrů. Všechny kontroluje a hlídá, jestli auto šlape. K tomu z kabiny podle charakteru tratě dofukuje či podfukuje pneumatiky, sleduje teploty, tlaky a další hodnoty. Pokud je všechno v pořádku a má chvilku času, pomáhá mi s výhledem z okna. Já vidím něco, a on to může vidět jinak. To se týká hlavně kopců písku v Empty Quarter, kde potřeba vybrat správnou stopu. Na to jsou čtyři oči dobré. Naproti tomu navigátor se dívá hlavně do roadbooku.

Posádka kamionu Čenda chce na Rallye Dakar opět bojovat o nejvyšší příčkyZdroj: se svolením MM Photography

Hodně se hovoří o 48hodinové etapě v poušti Empty Quarter. Jaké o ní máte poznatky?

Už předtím budou třetí a čtvrtá etapy maratonské. Mechanici budou mít na servis jen dvě hodiny. Při dvojetapě Chrono 48 v Empty Quarter, což je čtvrtá největší písečná poušť, budou posádky odkázané jen sebe. Bivaky také budou jen provizorní čili bez mechaniků a vlastně i bez jakéhokoliv zázemí. Budeme moct závodit do čtyř hodin odpoledne a pak musíme zajet do prvního bivaku. Tam se nám zastaví čas, ale opravovat si můžeme sami jako posádka, jak budeme chtít.

V čem bude provizorní bivak specifický?

Nic tam ale nebude. Musíme si vzít jídlo a pití. Nebude možné tam natankovat. Ráno pak podle určitého klíče odstartujeme a dojedeme zbývající část z 530 kilometrů dlouhé trati. Tím ovšem zápřah nekončí. Až dojedeme do cíle, čeká nás osmisetkilometrový přejezd po silnici do Rijádu, kde bude den volna. To představuje logistický problém. Když posádky dorazí večer, každý bude unavený. Nicméně bude potřeba se tam přepravit, aby následující den byl skutečně na odpočinek. Otázkou je, jestli to odjedeme sami, nebo Čendu naložíme na valník, necháme si ho tam odvést a sami přesuneme jinak.

Může Chrono 48 Dakar rozhodnout?

Může, ale taky nemusí. Určitě to bude nejtěžší část letošního ročníku. První půlka rallye bude fakt náročná. Od první etapy se pojede každý den 400 kilometrů plus měřené úseky v těžkém písečném terénu, který se bude střídat s kameny a skalami.

Půjde z vašeho pohledu o odvetu za loňský Dakar, který ovládl Nizozemec Janus van Kasteren?

Je to největší soupeř, ale zároveň i kamarád. Jsme naladění na stejnou - řekl bych veselou, notu. Vzájemně se špičkujeme a hecujeme. Jedeme na ostří nože, ale užíváme si i srandu. Už v Maroku to byl souboj mezi námi dvěma a předpokládám, že to v podobném duchu bude pokračovat i v Saúdské Arábii. Takový stav je ideální, protože se vzájemně potřebujeme. Obvykle jeden z nás jede vepředu. Je nutné, aby to někdo táhl, ale je super, že jsme mimo závod přátelé. Ne vždycky to tak bývá.

Minule jste dojel druhý, což byl nejlepší výsledek. Na posun zbývá už jen první příčka… Promítá se to nějak ve vaší mysli?

Hodně jsem o tom během roku slýchal… Je to jednoduché říci, ale strašně těžké vykonat. Druhý flek a pět vyhraných etap, to byl obrovský úspěch, i když jsem možná v cíli tak nevypadal. Hned v druhé etapě jsme ztratili přes hodinu kvůli zablokovaným brzdám. Stálo nás to ohromné úsilí a námahu, když v deštivém počasí vznikla řeka a zůstali jsme viset. Ale každý něco někde ztratil. V tom je Dakar ošemetný. Nedá se říct, jak to dopadne. My a celý tým uděláme maximum, abychom byli vepředu. Každý tam jede s cílem vyhrát. A výsledek? Ambice jsou vysoký, ale nechme se překvapit.