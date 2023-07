Za půl roku se bude v saúdskoarabské poušti znovu bojovat na ostří nože. Rallye Dakar startuje 5. ledna a podle organizátorů, kteří podobu 46. ročníku nedávno v Česku poodhalili, chtějí pokračovat ve filozofii letošního ročníku. Tedy ve značně náročné motoristické soutěži.

České posádky při červnovém setkání s ředitelem Rallye Dakar Davidem Casterou | Foto: se svolením MM Photography

Legendární Dakar se vrací k dvanácti etapám (letos se jich jelo čtrnáct), ale přes šedesát procent tratě slavné soutěže má vést po nových cestách. „Příští rok v lednu by měl být závod ještě těžší. Dakar je laboratoř, kde se zkouší, co jezdci a stroje zvládnou,“ uvedl francouzský ředitel David Castera, který při červnové návštěvě Česka představil novinky.

Tou největší je nový formát maratonské etapy, respektive jízda 48h Chrono, která se uskuteční před dnem volna. Nezvyklá etapa povede obávanou pouští Pustá končina a motocykly během osmačtyřiceti hodin pojedou jinou trasou než auta a kamiony. Každá posádka si sama vyhodnotí, jakou část ze zhruba 600 kilometrů dlouhé porce chce zvládnout první či druhý den.

„Podmínkou však bude, že se jízda musí přerušit do čtyř hodin odpoledne a noc strávit v jednom z bivaků, které budou připravené po trase,“ vysvětloval Castera s tím, že vyrazit bude možné znovu v sedm ráno. Startovat se však bude podle dojetí z různých míst.

Češi novinku v písečném terénu vesměs vítají. „Vnímám to jako něco nového v už trochu okoukaném závodě. Bude to znamenat další zvýšení nejistoty a nekomfortu. Jsem na to moc zvědavý,“ prohlásil zkušený motorkář David Pabiška.

Automobilový jezdec Martin Prokop vítá všechno, co přinese větší náročnost. „Cokoliv nás bude víc stresovat a vyvede ze zaběhnutého rytmu, je určitě správné. Těším se na to,“ sdělil závodník, který letos obsadil šesté místo.

Kamionista Martin Macík se nedomnívá, že příští Dakar přinese nějakou zásadní změnu. „Zase budeme závodit v Saúdské Arábii,“ usmál se řidič ze sedlčanské stáje MM Technology. „Dobré je, že pojedeme jinudy. Změny jsou vždycky zajímavé a na 48h Chrono se připravíme. Těšíme se a nedá se vyloučit, že se po ní pořadí hodně zamíchá.“

V Saúdské Arábii až do roku 2029

Zvyšováním náročnosti ovšem neklesá rychlost. „Je to pořád sprint, ale čím dál těžší,“ pokračoval Macík, který letos obsadil druhé místo mezi kamiony. „Jak my se snažíme vylepšovat kamion, aby byl rok od roku kvalitnější a víc toho vydržel, tak pořadatelé mají pokaždé v hlavě připravit co nejzáludnější trať. Pozitivní je, že se v závěru pojedou ještě hodně těžké etapy.“

Dakar se bude v Saúdské Arábii pořádat až do roku 2029. „Jednáme ale i s dalšími zeměmi, kam by mohla rallye zavítat. Nechceme však, aby to bylo na dva dny a pak se řeklo, že se jede jinudy. Představuji si, že by na jiném území vedly minimálně čtyři etapy,“ naznačil Castera, který na Dakaru v kategorii motocyklů i automobilů startoval devětkrát a dvakrát skončil třetí.

Prokopovi se líbí, že vedení soutěže přichází s novými nápady. „Uvidí se, jak se 48h Chrono v dunách osvědčí, ale myslím, že to bude podobně náročné jako dosavadní maratonské etapy. Vyvine se tím větší tlak na všechny posádky. O tom Dakar je a líbí se mi, že se ho David Castera snaží posouvat, aby nebyl jen rychlý, ale i obtížný,“ zmínil.