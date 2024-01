Lídr a tým Orion-Moto Racing Group potvrdili supertřídu. Na extrémně náročné Rallye Dakar získali desáté místo. Jde o vyrovnání českého maxima mezi motocykly.

Martin Michek potvrdil svou extratřídu | Foto: se svolením Orion-MRG/Ondřej Záruba

„Odvážím si malého beduína. Je to magické,“ prohlásil v cíli statečný motorkář Martin Michek.

Spokojený byl i Milan Engel, pro nějž je 22. příčka třetí nejlepší v rámci jeho deseti účastí na Dakaru. Obstáli i nováčci Dušan Drdaj a Martin Prokeš. Jaromír Romančík sice nedojel, ale pak pomáhal týmovým kolegům.

Pětatřicetiletý Michek si desáté místo držel od první etapy. Přitom v průběhu 46. ročníku Rallye Dakar měl problémy s poraněnou rukou a několik dnů ho limitovala viróza. Nepříjemně spadl také v poslední dvanácté etapě.

Teď nepřemýšlím, jestli za rok pojedu, říká Macík po výhře na Dakaru

„Měl jsem tam horkou chvilku, vykopl mě jeden šutr a poslal mě do kamenitého pole. Rozbil jsem si hubu, praskla mi vesta a dopadl jsem na tu oslabenou ruku,“ popisoval Michek.

Výsledkově navázal tak na loňský rok, kdy byl jedenáctý a zejména pak na ročník 2021, kde rovněž získal také desáté místo. To jako jediný před ním zajel v roce 1998 Stanislav Zloch.

„Byl to pro nás nejtěžší Dakar, jaký jsme v Saúdské Arábii absolvovali. Nejenom počtem závodníků a kvůli asistenčním přesunům do bivaků, ale i co se týče práce na motorkách. Obhajoba desátého místa v konkurenci továrních stájí je pro nás výsledkem snů,“ zhodnotil Ervín Krajčovič, šéf týmu Orion-Moto Racing Group.

Engel je dakarskou legendou

Velmi spokojený byl Milan Engel - 22. příčka je pro něj třetí nejlepší v jeho kariéře. Lépe dojel jen v letech 2019 (15.) a 2021 (18). Loni se však kvůli technickým problémům do cíle nedostal.

„Jsem moc rád, že jsem to dokončil, i když to chvilkami nevypadalo. Jsem moc vděčný a děkuji týmu, že mi pomohli v mém desátém Dakaru. Za tu dekádu jsme spolu měli krásné i těžké chvilky. Ale vždy stáli za mnou,“ líčil Engel.

Historický úspěch Prokopa. Být pátý na Dakaru má neskutečnou cenu, říká

Rodákovi z Josefova Dolu na Jablonecku se povedla dvoudenní etapa v dunách, po které poskočil na 19. místo průběžného pořadí. Po dni volna v sedmé etapě musel zastavit a hrozil mu konec, protože mu praskla nová rozeta.

Zadní kolo mu věnoval Romančík, který už v té době po nedokončení třetí etapy nezávodil v hlavním pořadí. „Milan potvrdil, že je dakarskou legendou. I když měl problémy, vyždímal z toho nejvíc, co mohl,“ dodal Krajčovič.